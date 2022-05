“Me l’avevano detto i medici”, Fedez torna a parlare della sua malattia: confessione da brividi

Fedez torna a parlare della sua malattia attraverso delle stories di Instagram. Andiamo a vedere la confessione del rapper italiano.

Sono passati oramai un paio di mesi da quando Fedez ha comunicato di aver avuto una brutta malattia. Infatti il rapper si è dovuto operare d’urgenza per un tumore al pancreas: andiamo a vedere le aspettative di vita che gli avevano dato i medici.

Oramai sono passati ben due mesi dall’operazione per rimuovere il tumore al pancreas a cui si è sottoposto Fedez. Il cantante fortunatamente è riuscito a tornare in forma prima del previsto. I tempi di recupero dell’artista, infatti, sono stati davvero da record visto che già dopo una settimana si era concesso le prime uscite in famiglia e pochi giorni fa era sul palco del Fabrique a cantare come ospite d’onore al concerto di Tananai.

Nelle ultime settimane il rapper ha anche ripreso ad allenarsi insieme al suo personal trainer, e i risultati sono davvero inaspettati. Infatti lo stesso Federico su Instagram ha confessato: “I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento” – sempre l’artista ha poi continuato affermando – “Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto ed eccomi qui a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia“.

Fedez torna a parlare dell’operazione: “Mi avevano detto di aspettare sei mesi”

In queste settimane, quindi, Fedez ce l’ha messa tutta per tornare alla vita di sempre. Ovviamente fondamentale in questo percorso è stato il supporto della moglie, Chiara Ferragni, ed ovviamente dei due figli Leone e Vittoria. Qualcosa però nella vita dell’artista è cambiato per sempre. A confessarlo è lo stesso Federico durante una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio.

Infatti nel corso del suo Podcast, condotto insieme a Luis Sal, il rapper ha confessato: “Prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni. Mi sono detto che non ha senso. E sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine“. Fedez ha concluso quindi rivelando di aver aver avuto una seconda possibilità e di essere pronto a non sprecarla.