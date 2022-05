Alex e Cosmary sorprendono tutti: cosa è successo dopo la finale di Amici

La rivelazione tra i due ragazzi partecipanti all’ultima edizione di Amici: saranno ancora una coppia oppure si lasceranno definitivamente?

Amici non è soltanto uno dei talent show italiani più longevi ed apprezzati dal grande pubblico. Ma è anche un’occasione per far sfociare nuovi amori, rapporti sentimentali più o meno duratori che fioriscono tra le mura dell’accademia.

Nell’edizione conclusasi qualche giorno fa si segnalano diverse liaison tra i giovanissimi talenti della scuola di Amici. Tra questi spiccano indiscrezioni sul rapporto tra il cantante Alex, alias Alessandro Rina, e la ballerina Cosmary Fasanelli.

I due giovani si sono subito piaciuti durante la trasmissione di Maria De Filippi. Un’attrazione improvvisa ma spontanea che ha colpito immediatamente il grande pubblico di Amici. Ma la loro relazione si è dovuta fermare sul più bello.

Cosmary infatti è stata eliminata dallo show poco prima del passaggio in prima serata di questa primavera. Mentre Alex è andato avanti, giungendo fino alla finalissima in cui è stato però sconfitto dal suo rivale Luigi Strangis.

Cosmary ritrova Alex: gli indizi social sono chiarissimi

Il pubblico ed i fan dei due giovani artisti si sono così incuriositi. Dopo la finale di Amici 2021-2022 Alex e Cosmary si ritroveranno? Continueranno il proprio rapporto sentimentale oppure andranno avanti ognuno con la propria vita?

I primi indizi facevano già ben sperare, visto che sui social Cosmary Fasanelli ha sempre incitato Alex durante la fase finale di Amici, votando e tifando per lui. Segno di un affetto evidente e sentito per il giovane cantante.

Ed a programma ormai terminato ed archiviato, sono arrivate le conferme. Pare proprio che Cosmary e Alex siano una coppia anche nella vita. Lo dicono i loro profili Instagram, con le stories pubblicate negli scorsi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosmary Fasanelli (@cosmaryfasanelli)

Cosmary ha infatti prima pubblicato un post di ringraziamento ad Alex per quanto le sia stato vicino durante il percorso ad Amici. Poi una storia in cui i due si sono finalmente ritrovati, abbracciati e sorridenti dopo mesi e settimane di lontananza.

Lo stesso ha fatto intendere Alex, che ha messo in mostra una foto in primo piano della sua ‘Lei’ con un cuoricino rosso. Segnale inequivocabile di un rapporto amoroso che sta finalmente avendo seguito al di fuori del programma della De Filippi.