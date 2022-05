Compleanno Al Bano, Romina e Loredana gli rovinano la festa: cos’è successo – FOTO

Oggi Al Bano Carrisi compie 79 anni. Ma i festeggiamenti del cantautore salentino non sono così sereni per colpa delle due donne

Tanti auguri ad Al Bano Carrisi. Uno dei più noti e longevi cantautori italiani compie oggi la bellezza di 79 anni. L’artista, nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943, fa ancora parlare di sé per questioni musicali e non solo.

Al Bano si sa, ha avuto una vita sentimentale piena e ancora ricca di colpi di scena. Per molti anni è stato legato all’attrice e cantante americana Romina Power, con la quale ha anche realizzato numerose canzoni e lavorato assieme a diversi film negli anni ’70.

Ad inizio anni 2000, dopo la separazione con Romina, Al Bano ha iniziato una relazione ancora duratura con Loredana Lecciso. La donna, giornalista e personaggio televisivo pugliese, è ancora al suo fianco anche se i due non sono mai convolati a nozze.

Dopo tanti mordi e fuggi, Al Bano e Loredana dunque sono ancora una coppia. Ma non è mai stata nascosta l’inimicizia tra l’attuale compagna del cantante e la sua ex moglie Romina. L’ennesima riprova è giunta oggi, proprio in vista del compleanno di Al Bano.

Il botta e risposta di auguri tra Romina Power e Loredana Lecciso

Le due donne non si sono mai amate o dichiarate simpatia pubblicamente. E continuano le frecciatine a distanza, visto che Al Bano non ha mai smesso di voler bene a Romina nonostante sia sempre innamorato della Lecciso.

Intanto, per il 79° compleanno del cantautore di Cellino San Marco, è partita la sfida a distanza tra le sue donne. Romina Power, che vive negli Stati Uniti, ha voluto anticipare la sua ‘rivale’ facendo gli auguri pubblicamente per prima al suo ex marito. “Tanti auguri Al Bano, che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità” – ha scritto Romina pubblicando una vecchia foto su Instagram.

Romina Power ha giocato sull’effetto nostalgia, mettendo in mostra un’immagine in bianco e nero di loro due, giovanissimi ed ancora innamorati. Chissà che questa mossa non abbia scatenato la reazione di Loredana Lecciso.

L’attuale compagna del cantante ha risposto poche ore dopo pubblicando una foto dei due teneramente assieme. Commento molto sintetico: “Auguri Al“. Messaggio breve fatto per ripicca? Oppure perché Loredana non ama le frasi troppo allungate? Intanto la poca simpatia tra le donne di Al Bano prosegue.