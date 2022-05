“Aspetto l’anello”: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la richiesta perentoria

Sophie Codegoni ha fatto una richiesta perentoria ad Alessandro Basciano: “Aspetto l’anello”. Ecco cosa ha risposto lui a questa affermazione nel corso dell’ultima intervista che i due ex GF Vip 6 hanno rilasciato.

Intorno alla metà di maggio, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano sono stati in vacanza ad Ibiza e Formentera. Nello stesso periodo, dal 15 al 18 maggio, Soleil Sorge si trovava ad Ibiza insieme ad un ex inquilino del GF Vip 6, Gianluca Costantino. I due hanno preso parte alle Olimpiadi 2022 organizzate da Ai.Bi. Amici dei bambini.

L’evento benefico è servito a raccogliere fondi contro l’abbandono minorile. Alle Olimpiadi 2022 hanno partecipato influencer, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Al contrario di quanto potesse dunque sembrare, fra Soleil e Gianluca non c’era del tenero. I due hanno fatto un viaggio di lavoro insieme e si sono ritrovati all’evento con numerosi vip, fra cui Himorta, Briga, e soprattutto gli ex inquilini del GF Vip 6 Sophie e Alessandro.

Per i due ex GF Vip 6 al primo posto c’è la carriera

Fra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano procede tutto a gonfie vele a livello sentimentale. Nel viaggio di ritorno dalla Spagna all’Italia hanno perso di nuovo la coincidenza, ma anche questo imprevisto non ha fatto altro che unirli sempre di più. I due hanno rilasciato un’intervista di coppia a Fanpage in cui hanno parlato dei loro progetti.

In questo momento sia Alessandro che Sophie stanno mettendo in primo piano le rispettive carriere professionali, anche se entrambi non perdono occasione di ritrovarsi. C’è dunque la voglia di non fare le cose di fretta godendosi ogni momento. Le idee per il futuro, però sono molto chiare: Sophie ha spiegato che vuole sposarsi ed avere dei figli.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la promessa dell’anello

In molti hanno notato che, poco dopo l’uscita dalla casa, Sophie Codegoni aveva iniziato ad indossare un anello molto costoso. Come ha spiegato la stessa influencer nel corso di un’intervista a CasaChi, non si trattava di una fede o di un regalo di Alessandro Basciano. Piuttosto, era un gioiello familiare che non si era sentita di portare all’interno del reality.

Sophie Codegoni, però, non nasconde che vorrebbe ricevere l’anello di fidanzamento da Alessandro Basciano, e non ha esitato a chiederglielo apertamente nel corso dell’intervista. L’imprenditore ha confermato l’intenzione di rendere felice la sua compagna ed ha anche raccontato che i due stanno cercando una nuova casa dove convivere a Milano.

Ecco una foto scattata a Soleil Sorge, Gianmaria Costantino, Soleil Sorge e Alessando Basciano durante la vacanza ad Ibiza: