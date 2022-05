Il nuovo concorrente del GF Vip 7 arriva da Ballando con le stelle: Signorini ha deciso

Spunta un nuovo concorrente per il prossimo GF Vip 7. Infatti Alfonso Sigorini avrebbe deciso ed arriva da Ballando con le Stelle: i dettagli.

Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e perché Alfonso Signorini ha scelto uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle.

C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infatti Alfonso Signorini in queste settimane è impegnatissimo ad organizzare la settima edizione del programma, che nell’ultima edizione ha visto vincitrice Jessica Selassié, anche un po’ a sorpresa. Adesso quindi il direttore di Chi Magazine sta cercando concorrenti pronti a riempire il reality di dinamiche succulenti.

Il primo concorrente potrebbe arrivare direttamente da Ballando Con Le Stelle. Infatti Alfonso Signorini ha in mente il nome di Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style. Infatti la personalità televisiva si vede sempre meno a Discovery dopo aver assaporato i riflettori di Rai e Mediaset. Ma secondo quanto scritto dal settimanale Chi, il mondo della televisione non gli ha voltato le spalle, anzi ha in mente grandi piani per lui. Andiamo quindi a vedere le ultime voci a riguardo.

GF Vip 7, Alfonso Signorini pensa a Federico Fashion Style: l’indiscrezione

In molti hanno pensato ad una pausa dalla tv per Federico Fashion Style. Invece nelle ultime ore proprio Chi Magazine sulle pagine della sua rivista ha rivelato: “Causa la troppa sovraesposizione, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è svanito dai radar di Discovery con i suoi programmi. Per lui, però, potrebbero aprirsi nuove porte televisive“. Dopo l’esperienza a Ballando Con le Stelle ed alla Pupa ed il Secchione come giudice, quindi, Federico potrebbe riproporsi sulle reti Mediaset.

Inoltre ad oggi sappiamo anche che il Grande Fratello è sempre stato uno dei programmi a cui ha sempre voluto partecipare l’influencer. Una volta compiuta la maggiore età, non a caso, si presento ai provini della versione Nip. Quindi Federico Lauri non vede l’ora di fare la sua prima esperienza all’interno della trasmissione, mettendo la ciliegina sulla torta ad una carriera televisiva in ascesa.