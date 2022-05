“Non mi sento bene da sabato”, allarme Covid per una leggenda della musica italiana: fan in ansia

Una delle leggende della nostra musica ha contratto il Covid. Sulle sue pagine social ha comunicato il suo stato di salute: le sue parole.

Il Covid torna a colpire una leggenda della musica italiana. Infatti sui social la cantante ha comunicato di aver contratto il virus e di non sentirsi bene dalla giornata di sabato. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e le sue parole.

Nel corso dell’ultima settimana l’Italia ha ospitato l’Eurovision Song Contest, che ha visto vincitrice l’Ucraina. A presentare la kermesse musicale ci hanno pensato Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Proprio quest’ultima però, sfortunatamente, ha contratto il Covid-19 nelle ultime ore. L’artista romagnola, dopo essere risultata positiva, quindi, dovrà rimanere in isolamento, ma non solo. Infatti sarà costretta anche a rinunciare ad una serie di appuntamenti che aveva già fissato nelle prossime ore.

Entrando nel dettaglio la Pausini dovrà dare forfait a Amor a la musica, evento che aveva in programma proprio questo fine settimana. Quindi il team della cantante dovrà creare altre occasioni per permettere l’incontro tra la cantante ed i suoi fan in Florida. Dopo due anni di pandemia una notizia del genere non stupisce nemmeno più di tanto. C’è però un problema, in questo caso, perché proprio di recente Laura Pausini è stata coinvolta in un grande progetto nel corso del quale, probabilmente, è entrata in contatto con il virus. Durante questo lavoro, inoltre, Laura è stata in contatto con decine di persone.

Laura Pausini è positiva al Covid: quando ha contratto il virus

Laura Pausini ha comunicato la sua positività al Covid-19 attraverso le stories di Instagram. Infatti in una di queste la cantante ha comunicato: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così“. Nella giornata di sabato la cantante era impegnata a Torino proprio per presentare la finale dell’Eurovision Song Contest.

Molti fan hanno quindi pensato che la cantante abbia contratto il virus proprio in occasione della finale della kermesse musicale. Una situazione abbastanza strana, visto che e in quei giorni i conduttori della manifestazione saranno stati controllatissimi, fra mascherine e soprattutto tamponi.

Eppure sembra proprio che l’artista romagnola si sia positivizzata a Torino. Laura Pausini, in effetti, aveva insospettito molti per essersi defilata proprio verso la fine dell’evento, quando Alessandro Cattelan e Mika stavano svelando i voti ricevuti dai cantanti in gara. Giustificandosi per l’assenza Laura rivelò di aver avuto un calo di pressione, ma a questo punto la verità potrebbe essere stata un’altra.