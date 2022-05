“Mai vissuto un momento così brutto”, paura nella notte: lascia per sempre L’Isola dei Famosi?

Notte di paura all’Isola dei Famosi, con una delle protagoniste che ha rivelato di non aver mai subito un momento così brutto: i dettagli.

Continua ad offrire colpi di scena l’Isola dei Famosi, con una delle protagoniste che ha subito uno degli episodi più brutti della sua vita durante le notte. Andiamo quindi a vedere cos’è successo e la reazione dei naufraghi.

Notte terribile per una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Fabrizia Santarelli che ha avuto modo di sfogarsi durante la trasmissione. Infatti anche oggi è andata in onda un’altra puntata del day-time del reality show, con alcuni naufraghi che hanno passato una notte terribile. E a lamentarsi di più è stata Fabrizia Santarelli, che parlando a tu per tu con Licia Nunez, non ha fatto mistero di aver forse vissuto uno dei momenti più tragici della sua vita.

Infatti durante la trasmissione, Santarelli ha rivelato alla collega: “Io credimi che non ho mai vissuto un momento così brutto nella mia vita“. La concorrente si è confessata affermando che svegliarsi in questa nuova isola (gli sgamadi sono stati costretti a cambiare location lunedì scorso) è stato terrificante, definendo il tutto addirittura atroce. Andiamo quindi a vedere il duro sfogo della Santarelli.

Isola dei Famosi, il duro sfogo di Fabrizia Santarelli: “Momento atroce”

Fabrizia Santarelli non si è lamentata solamente della notte trascorsa, ma anche dei suoi compagni di avventura. Infatti la concorrente ha asserito che questa più che una spiaggia è una laguna piena di animali non troppo amichevoli. La nuova isola non piace quindi alla concorrente che ha affermato: “E’ un posto paludoso, un po’ lugubre… Abitato da scorpioni, serpenti…“. Nonostante ciò la Santarelli non ha intenzione né di mollare, né di ritirarsi.

Dopo lo sfogo, Fabrizia, in compagnia di Blind, si è addentrata nella foresta per cercare del cibo. La passeggiata nella fitta foresta è riuscita a far tornare nuovamente il sorriso a Fabrizia Santarelli, la quale ha dichiarato in confessionale di essersi divertita molto e di essere contenta per aver fatto delle piacevoli scoperte. Quindi nonostante la nottata terribile, alla fine Fabrizia è tornata a sorridere ed è pronta a continuare la sua avventura.