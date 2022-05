Mediaset addio, chiuso uno storico programma: la decisione definitiva spiazza i fan. La notizia sta facendo il giro del web, non ci voleva

In mezzo ai palinsesti estivi che in Rai e a Mediaset sono spesso infarciti di repliche, c’erano poche ma solide certezze. Ora però ci stanno togliendo anche queste perché l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di cancellare uno storico programma.

Manca ancora la conferma ufficiale ma ormai sembrano esserci pochi dubbi perché la notizia sta circolando da diverso tempo anche solo a livello di indiscrezione. Ora però sembra che non ci siano più dubbi sul fatto che i fan di Tempation Island rimarranno terribilmente delusi.

Come spiega in esclusiva il sito specializzato TvBlog infatti dopo otto anni di programma e dieci edizioni in tutto da quando è nata anche la versione Vip, calerà il sipario. Le storie dei fidanzati in crisi e dei loro tentatori che cercano di insinuarsi per farli riconciliare oppure rompere definitivamente, almeno per quest’anno rimarranno solo un ricordo. Sembrava esserci una piccola speranza di rivedere il programma in autunno e invece non sarà così.

Mediaset addio, chiuso uno storico programma: non ci sono speranze per i fan

Non è ancora chiaro se la decisione sia stata preas direttamente da Mediaset oppure dalla fascino che produceva il progreamma. Ma il messaggio che

Dopo dieci edizioni (di cui due realizzate solo nel 2020) ed altrettante due edizioni versione celebrities, il reality show estivo di Canale 5 quest’anno non verrà realizzato. Le ultime indiscrezioni le ha riportate TvBlog:

“Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio.

Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l’esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne)”.