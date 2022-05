Lutto nel mondo della TV: l’attrice della nota ‘soap’ scomparsa a 37 anni

Scomparsa una bravissima attrice, nota per essere stata tra i protagonisti di una delle soap più apprezzata e longeve d’America

Una bruttissima notizia sconvolge il mondo dello spettacolo e della TV, soprattutto per il pubblico americano. Il 17 maggio scorso è venuta a mancare una bravissima e giovane attrice, sconfitta dalla malattia che la perseguitava.

È morta Marnie Schulenburg, talentuosa e biondissima attrice staunitense. La donna ci lascia a soli 37 anni, per colpa di un tumore al seno che l’aveva colpita circa due anni fa e che stava combattendo con tutte le sue forze.

La Schulenburg, nata nel 1984 a Cape Cod, era considerata un volto piacevole e di talento nel mondo delle soap e delle fiction. Ha infatti lavorato in diverse produzioni, ma la sua carriera è stata letteralmente spezzata dal male che l’ha sconfitta definitivamente due giorni fa.

Marnie Schulenburg ha lavorato per diversi anni tra cinema e televisione, tanto da essere un volto noto del pubblico statunitense. In Italia è riconosciuta per aver preso parte alla longeva soap opera Così gira il mondo.

Una fiction terminata nel 2010, nella quale la Schulenburg ha lavorato per circa tre anni, dando vita al personaggio di Alison Stewart. Per tale ruolo è stata anche nominata agli Emmy Awards come migliore attrice non protagonista esordiente in un ‘drama series’.

La soap Così gira il mondo è stata rampa di lancio per moltissimi attori americani, che hanno fatto le proprie prime comparsate pubbliche proprio in questo set. Come Jason Biggs, protagonista della serie comica American Pie, o attrici di grande notorietà come Meg Ryan, Maria Tomei e Julianne Moore.

Marnie Schulenburg ha inoltre avuto brevi ma importanti ruoli in altre serie televisive di spessore e di livello internazionale. Come nel fantascientifico Fringe, o in produzioni più leggere come Royal Pains ed Elementary.

L’attrice si è spenta come detto l’altro ieri, dopo due anni di battaglia contro il temibile cancro al seno, diagnosticatole nel dicembre 2019. La Schulenburg lascia così il marito Zack Robidas, anch’egli attore di serie TV, e la figlia Coda di 2 anni.