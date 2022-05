Isola dei Famosi, Eva Henger commenta sua figlia per la prima volta: il web insorge

Dopo l’incidente Eva Henger è stata costretta al riposo ed ha approfittato per commentare l’esperienza di sua figlia all’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger in Honduras sta facendo parlare di sé, anche grazie a scelte strategiche che il pubblico ha immediatamente colto. Da casa, intanto, ha il supporto di sua mamma nonostante i rapporti non siano idilliaci.

Soltanto pochi giorni dopo l’incidente di sua madre, Mercedesz Henger ha deciso comunque di vivere la sua esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi. La sua presa di posizione ha fatto discutere molti sul web, ma subito l’attenzione si è spostata sul suo rapporto con Edoardo Tavassi. Quella di Mercedesz è stata presa come una strategia, sopratutto quando sulle spiagge dei naufraghi sono arrivati altri concorrenti, tra cui Luca Daffrè con cui è subito nata una simpatia.

Com’è noto, nella puntata di lunedì scorso, Mercedesz è finita in nomination insieme a Nicolas Vaporidis, due degli affetti più cari proprio del fratello Tavassi. Nonostante attualmente l’attore di Notte prima degli esami sembra essere in netto vantaggio, dai social la mamma della naufraga sta incitando il suo pubblico a votare sua figlia.

Eva Henger nella bufera: il commento che ha fatto arrabbiare i fan dell’Isola dei Famosi

Lo schifo delle storie su IG di Eva Henger che infama Nicolas Vaporidis (e lo fa infamare dagli amichetti suoi) è la dimostrazione di come per un gioco ci sia gente disposta a tutto, senza scrupoli, senza etica, senza vergogna. #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/uwZ7GhRrXD — Tutto fa divano (@tuttofadivano) May 17, 2022

Per supportare sua figlia, Eva Henger non sta facendo un ottimo lavoro visto e considerando che gli si sta tutto ritorcendo contro. Al di là della percentuale di persone che ha votato per Nicolas Vaporidis, ad infastidire maggiormente i telespettatori dell’Isola dei Famosi ci sono gli atteggiamenti nei confronti del rivale di sua figlia, nonché il vittimismo.

Basti pensare che uno dei post pubblicati su Instagram recita: “Vota Mercedesz, vota contro il bullismo” facendo del “becero populismo” a detta di alcuni che ha scatenato la bufera sul web da parte degli utenti che non stanno condividendo affatto l’esperienza della naufraga in Honduras.