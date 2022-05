GF Vip 7, colpaccio di Signorini: un’amatissima attrice pronta a dire sì

Grande scoop sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini pare averla finalmente convinta!

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha tenuto migliaia di spettatori incollati alla TV ed ai social per capire chi avrebbe vinto. Una lunghissima stagione del reality show più amato e longevo di Mediaset, che andrà replicato tra qualche mese.

Alfonso Signorini, che sarà sicuramente confermato come conduttore principale, è già al lavoro per l’organizzazione del GF Vip 7. Il reality dovrebbe prendere il via in autunno e si sta già lavorando al cast che parteciperà alla trasmissione.

Signorini è alla ricerca di nomi altisonanti, per far accrescere gli ascolti e l’interesse nel programma. Secondo l’indiscrezione recente, proprio riguardante il cast del GF Vip 7, starebbe per dare l’ok un’amata attrice italiana, ormai decisa ad affrontare questa avventura.

Manuela Arcuri dice sì: prima il matrimonio, poi il GF

La donna in questione sarebbe Manuela Arcuri. Un nome molto noto nel mondo della televisione italiana e non solo. L’attrice nativa di Latina sarebbe il primo colpaccio di Alfonso Signorini tra i concorrenti del GF Vip 7.

Il gossip è stato lanciato dal giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi. Quest’ultimo ha fatto sapere che Manuela Arcuri è finalmente pronta ad accettare la proposta di Signorini e partecipare da protagonista al GF. “Ha sempre rifiutato di partecipare a questo tipo di reality, ma quest’anno pare ci stia ripensando…“

La Arcuri infatti è stata contattata da Signorini e compagnia anche in passato, visto che il suo profilo di attrice sensuale ed un po’ in decadenza dal punto di vista lavorativo si sposerebbe perfettamente con l’ambiente del GF Vip.

Il 2022 dovrebbe essere l’anno giusto, visto che porterà anche un altro evento lieto. Manuela si sposerà a luglio con il suo compagno Giovanni Di Gianfrancesco, nella splendida cornice del Lago di Bracciano. L’attrice si concederà un po’ di relax familiare per poi gettarsi dunque nell’avventura su Canale 5.

La carriera di Manuela Arcuri negli ultimi anni non ha avuto grandi soddisfazioni, soprattutto dopo il fallimento della casa di produzione Ares di cui era socia. E pensare che la splendida donna classe ’77 da giovanissima aveva debuttato in film molto noti e di successo come I Laureati o Viaggi di Nozze, al fianco di mostri sacri come Pieraccioni, Verdone e Panariello.