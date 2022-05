Ex vincitore di Sanremo vittima di un incidente: tutti preoccupatissimi

Un ex vincitore di Sanremo ha subito un incidente nelle ultime ore, che ha preoccupato i fan: andiamo a scoprire cos’è successo alla popstar.

Sono tantissime le star che hanno partecipato a Sanremo, con una di queste che nelle ultime ore è stata vittima di un’incidente. Andiamo quindi a vedere cos’è successo e quali sono le sue condizioni attuali.

Sono tantissime le stelle della musica che hanno partecipato e vinto Sanremo. Tra queste troviamo anche Marco Mengoni, vittima di un incidente nelle ultime ore. Il cantante ha suscitato non pochi dubbi nei suoi fan dopo aver visto dei video promozionali della puntata de Le Iene di oggi, 18 maggi0 2022. Infatti negli spot del tg satirico si vede Belen Rodriguez vicino all’artista. Fin qui niente di strano, se non fosse che l’interprete di L’Essenziale è stato visto sorreggersi su una stampella.

Proprio per questo motivo i numerosi seguaci del cantante si sono spaventati, pronti a scoprire cos’è successo. Nel corso della puntata di ieri, quindi, Marco Mengoni ha spiegato il motivo delle stampelle. Dopo essersi esibito, da seduto su un letto, con il suo nuovo singolo No Stress, il vincitore di Sanremo 2013 è stato accolto dalla Rodriguez che ha tenuto la stampella incriminata in mano. Andiamo quindi a vedere il racconto del cantante durante la trasmissione di Canale 5.

Sanremo, Marco Mengoni e le stampelle durante Le Iene: cos’è succeso

Belen Rodriguez ha quindi cercato subito di chiarire cos’è successo al cantante, placando quindi la grande curiosità di tutti. Marco Mengoni quindi ha voluto dare una risposta esaustiva affermando: “Capita a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto“.

Quindi un grave infortunio ha colpito lo sfortunato cantante. L’artista 33enne però non ha spiegato le dinamiche dell’incidente che quindi rimangono ancora un mistero. Alcuni fan, utilizzando su Twitter l’hashtag #MarcoMengoniLeIene hanno formulato alcune ipotesi. In molti invece hanno fatto notare come anche Damiano dei Maneskin nei giorni scorsi è apparso in giro con le stampelle. Auguriamo quindi a Marco Mengoni una rapida guarigione dallo sfortunato infortunio.