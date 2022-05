Elisabetta Gregoraci di nuovo protagonista a Mediaset: quale programma condurrà. L’ex compagna di Flavio Briatore ha grandi progetti

Dopo svariati mesi di assenza è arrivato il momento di rimettersi in gioco. La Gregoraci è stata confermata dai vertici del Biscione alla guida di Battiti Live, il programma musicale dell’estate.

Nell’ultimo periodo sembrava uscita dai radar del gossip e dell’ambiente lavorativo. Elisabetta Gregoraci non ha dato modo ai rotocalchi di gossip di parlare molto di lei in questi mesi. Al momento risulta single, dopo la fine della storia con l’imprenditore Francesco Bettuzzi. Si sta occupando da brava mamma qual è della crescita del piccolo Nathan Falco, il figlio avuto con Flavio Briatore, con cui i rapporti sono tornati ad essere piuttosto cordiali. Dal punto di vista lavorativo, invece, la showgirl manca da un po’ dalle scene. Adesso secondo l’indiscrezione rilanciata dal settimanale Vero Tv, però, l’attesa è finalmente finita. La vedremo questa estate di nuovo alla guida di Battiti Live, la solita kemersse musicale proposta da Mediaset in partecipazione con Radio Norba. Dopo alcune voci che avrebbero voluto Alessia Marcuzzi prendere il posto della Gregoraci, ora sembra che sui palchi pugliesi vedremo ancora la solita madrina degli ultimi anni.

Ad affiancarla ci sarà immancabile il conduttore di TeleNorba Alan Palmieri, che figura anche tra gli organizzatori del Battiti Live. Per la Gregoraci si tratta del sesto anno nel format musicale, avendo preso parte fin dal 2017, prima edizione andata in diretta su Italia 1. Il forma sembra perfetto per lei che in tv ha ricoperto anche i panni di conduttrice di Made in Sud, su Rai Due, e di concorrente del Grande Fratello Vip, nell’edizione dell’autunno 2020. Meno fortunato è stato invece il percorso come attrice, con l’ultimo film “Aspromonte, La terra degli ultimi“, diretto da Mimmo Calopresti, che risale al 2019. In termini di ascolti non ha avuto un grandissimo successo e questo potrebbe spingerla in futuro a tentare una nuova esperienza nel settore. D’altronde come confessato a diversi megazine del settore, la recitazione resta una delle sue grandi passioni. Per ora i fan si dovranno accontentare di vederla sul palco di Battiti Live.