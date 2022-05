Caterina Balivo a Ballando con le Stelle? Arriva la risposta definitiva. Tutti i fan che sperano di rivederla in tv adesso lo sanno

Tra qualche settimana tutti i veli sulla prossima stagione televisiva cadranno e conosceremo i palinsesti, oltre ai grandi protagonisti dell’autunno. Ma ci sono già molte certezze, come il ritorno di Ballando con le Stelle a caccia di nuovi protagonisti dilettanti.

Molti come al solito i nomi accostati al talent condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1 ma alcuni hanno fatto decisamente parlare. Come la voce lanciata pochi giorni fa dal settimanale ‘Oggi’ a firma di Alberto Dandolo che dava per certa la partecipazione di Caterina Balivo nella prossima edizione: “Caterina figura infatti al momento tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle”.

Ad avvalorare questa ipotesi, m’amicizia stretta tra le due conduttrici Rai: è stata la Carlucci a far tornare Caterina Balivo in tv come giudice a Il Cantante Mascherato nelle ultime due edizioni. sarebbe stato bellissimo, ma non sarà vero. La smentita arriva direttamente da lei che ha postato un’immagine sul suo profilo con un bollino ‘fake news’ sopra: “Ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso”.

Caterina Balivo a Ballando con le Stelle? Altri nomi caldi per il cast del programma

La diciassettesima stagione di Ballando con le Stelle dovrebbe partire sabato 8 ottobre 2022, in concorrenza con Tu sì que vales su Canale 5, o al massimo la settimana successiva. E come sempre durante l’estate partiranno i casting per allestire il gruppo dei concorrenti e ripetere i successi dell’ultima stagione.

I rumors sul cast però sono partiti da tempo e ci sono tanti volti amatissimi candidati a debuttare in pista. Come Violante Placido, ma anche Paola Barale e Bianca Guaccero che ha appena terminato la sua esperienza a Detto Fatto. Inoltre anche Beppe Convertini, attore che conduce ogni weekend Linea Verde.

E poi ci sono i sogni, pronti a diventare bombe. Il nome caldissimo è quello di Barbara d’Urso che da tempo è un sogno segreto di Milly Carlucci. Di recente al suo compleanno era presente tra gli invitati anche Vito Coppola, il ballerino che ha vinto l’ultima edizione di Ballando con Arisa. Solo un caso? Lo sapremo leggendo il cast.