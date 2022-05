Barbara Palombelli, doppia batosta: Mediaset costretta ad intervenire

Da anni Barbara Palombelli è al servizio di Mediaset, ma ultimamente qualcosa comincia a vacillare: quale sarà il suo futuro?

Una doppia batosta ha investito la conduttrice di Forum che costringe Mediaset a guardarsi attorno. Nelle ore passate già c’è stata la sostituzione, ma qual è il suo futuro? Le notizie che arrivano non sono confortanti.

Nella giornata di martedì, Barbara Palombelli ha annunciato al suo pubblico di Stasera Italia che per una settimana circa non sarebbe stata alla conduzione del programma di Rete 4 per impegni personali. L’unico impegno lavorativo che non ha disdetto è Forum, di cui è volto da tantissimi anni. Nel frattempo, per quel che riguarda il programma della sera, la conduttrice è stata sostituita prontamente dalla collega Stefania Cavallaro.

Nonostante ieri Forum sia andato in onda, come di consueto, sono soltanto 1.338.000 i telespettatori con il 19.8% di share ad aver seguito il programma su Canale 5, contro i 1.641.000 spettatori con il 17.5% di share di Antonella Clerici con È sempre Mezzogiorno su Rai Uno. Un risultato un po’ deludente -nonostante lo share superiore- per la Palombelli che non sta vivendo il suo momento apice della carriera.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 18 maggio

Mediaset è riuscita a prendersi la sua rivincita con la fascia serale d’ascolti vinta a mani basse grazie a Raoul Bova e sua moglie Rocio Munoz Morales che insieme hanno lavorato alla fiction Giustizia Per Tutti che nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio, ha raccolto 3.736.000 spettatori pari al 20.7% di share battendo la concorrenza di Rai Uno con Il Coraggio di essere Franco -in memoria di Battiato- che ha conquistato 2.429.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, invece, su Rete 4 Controcorrente Prima Serata con Veronica Gentili ha totalizzato 695.000 spettatori con il 4.7% di share, mentre su Italia 1 Le Iene Show con Teo Mammucari e Belen Rodriguez hanno raccolto 1.105.000 spettatori con l’8.2% di share. La Rai, invece, incassato il colpo, ha raccolto 1.047.000 spettatori pari al 5.1% di share con The Good Doctor e 761.000 spettatori con il 4.1% di share con The Resident su Rai 2, mentre Federica Sciarelli su Rai Tre con Chi l’ha Visto? ha raccolto 1.740.000 spettatori pari ad uno share del 10%.