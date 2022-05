Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma senza parole per il cavaliere: Veronica ne sbatte fuori uno

Una puntata decisamente movimentata quella di oggi di Uomini e Donne che vedrà protagoniste Gemma e Veronica: tutte le anticipazioni

Trono Classico e Trono Over viaggiano insieme con Gemma Galgani che ha trovato un nuovo cavaliere disposta a corteggiarla e Veronica che è fortemente dubbiosa su chi ha di fronte: anche oggi ci saranno scintille.

Maurizio sembra troppo buono per essere vero e Gemma Galgani è indubbiamente scottata dalle precedenti frequentazioni per potersi fidare ciecamente. Tuttavia, il cavaliere è quello che le ha concesso di tornare centrale all’interno dello studio di Uomini e Donne da cui era stata messa un po’ in disparte visto e considerata l’assenza di spasimanti. Un rollercoaster di emozioni per la dama torinese che, dopo aver visto in studio Isabella e Fabio, sembrava non avere più speranze, salvo entrare un uomo galante per lei.

Nella puntata di oggi, ancora una volta la dama torinese ed il cavaliere saranno al centro dello studio con Gemma che racconterà della settimana trascorsa con lui. La Galgani non si nasconderà e riuscirà ad aprirsi ammettendo di essere piacevolmente stupita dagli atteggiamenti cavallereschi del nuovo arrivato. È l’ennesima delusione o per la dama ci sono in serbo altre sorpese?

Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica è molto decisa: fuori Federico

Fin qui il Trono di Veronica Rimondi è stato messo un po’ in secondo piano, ma presto sarà l’unica tronista a rimanere per l’edizione classica del dating show. Intanto che Luca Salatino ha fatto la sua scelta, la tronista è ancora intenta a capire chi può essere effettivamente l’uomo capace di tenerle testa. Un carattere molto forte e deciso, che non lascia spazio alle perdite di tempo e che non manda a dire le cose, Veronica è così che si è presentata ai corteggiatori che hanno deciso di conoscerla.

È chiaro che la tronista è ormai divisa tra Matteo e Andrea, nonostante i dubbi sul primo, pertanto ha deciso di essere sincera con Federico, più volte lasciato a casa, e di salutarlo perché non è lui l’uomo che pensa di voler avere al suo fianco una volta concluso il percorso ad Uomini e Donne.