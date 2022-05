Anticipazioni Beautiful, arriva il confronto tra Ridge e Brooke: Taylor è sotto shock

Dopo l’arresto di Sheila i tasselli tornano al loro posto e Ridge e Brooke hanno bisogno di un confronto: tutte le anticipazioni di Beautiful

La soap opera americana giunge finalmente alla conclusione di un’altra storia caratterizzata dall’arresto di Sheila che ha portato non poco scompiglio nella vita degli abitanti di Los Angeles. Tuttavia, la minaccia è ancora viva.

Tutto è iniziato la notte di Capodanno quando Deacon e Brooke si sono scambiati un bacio appassionato perché avevano bevuto. Ad aver sostituito le bevande analcoliche era stata Sheila, ma per arrivare a scoprirlo ci sono passati un morto ed un ferito. Quando Hayes ha visto la nonna e ‘Babbo Natale’ baciarsi, l’ha riferito a sua madre e così Ridge ha poi scoperto di quanto è accaduto quella notte che lui è stato lontano.

A confortarlo ci ha pensato Taylor che non aspettava altro. I due sono sempre stati molto vicini, ma con la lontananza della Logan, hanno avuto una speranza in più. Tuttavia, questa storia sta per giungere all’epilogo. Una volta che Sheila è stata arrestata, tutto è diventato molto più chiaro e Ridge scopre qual è la verità dietro quel famoso bacio di Capodanno, pertanto chiede un confronto a Brooke.

Anticipazioni Beautiful, Brooke e Ridge sempre più vicini: Taylor è sconfortata

Il confronto di Ridge e Brooke, per i fan affezionati di Beautiful, poteva finire in un modo soltanto, con i due che si ricongiungono e si giurano amore eterno. Ridge riesce a passare sopra il tradimento, comprendendo le ragioni della Logan e dichiara di essere ancora perdutamente innamorato. Dopo aver lasciato casa di Steffy ed essere tornato da Eric, Ridge chiama Brooke per vedersi e tra i due scatta un bacio appassionato, come quelli che piacciono tanto ai fan della coppia.

A questo punto Taylor è nello sconforto più totale ed a consolarla ci pensa Steffy, le due credono che Brooke e Ridge non siano fatti per stare insieme. Anche qualcun altro è dello stesso avviso: Bill, Liam e Wyatt alla Spencer Publications si confrontano su quanto sta accadendo e si dicono d’accordo sul fatto che non sono fatti per stare insieme.