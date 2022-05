Un Professore 2, clamorosi colpi di scena in arrivo: pubblico spiazzato. la seconda stagione della fiction Rai mischierà le carte

Il mondo della scuola ha spesso dato spunti alle fiction tv italiane, anche se con tagli diversi. L’ultimo esempi è stato anche uno dei migliori e dei più amati, perché Un Professore su Rai 1 è stato un successo di pubblico e di critica.

Sapevamo da tempo che la produzione aveva deciso di proporre almeno una seconda stagione della fiction e questa è una buona notizia. Quella meno buona è che molto probabilmente tutti i fan dovranno aspettare almeno fino all’autunno 2023 per rivedere i loro beniamini in prima serata.

Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Christiane Filangieri e tutti i giovani attori del cast sono pronti per farci ancora compagnia. Lo ha confermato lo stesso Gassmann, intervistato da Supeguidatv. Le prime riprese cominceranno solo più avanti, ma soprattutto ci saranno novità importanti.

“Sono molto contento per i numeri che ha fatto. Al momento siamo in fase di scrittura – ha spiegato l’attore romano – e le riprese della seconda serie inizieranno a gennaio. Il contatto con le nuove generazioni è un aspetto sempre più importante per me e non solo perché sono padre di un ragazzo ventenne ma perché sono interessato alla loro visione del mondo. In questa seconda serie ci saranno tante sorprese, nuovi arrivi nella classe”.

Un Professore 2, clamorosi colpi di scena: cosa succederà nella prossima stagione

Conferme sono arrivate anche da uno degli sceneggiatori, Sandro Petraglia, intervistato da Fanpage. La curiosità del pubblico è sul finale della prima stagione che ha lasciato molte situazioni in sospeso. Da una parte Dante e Anita hanno deciso di vivere come una coppia. Dall’altra però i loro figli, Simone e Manuel, sono tornati ad essere soltanto amici e questo è piaciuto meno.

Come ha spiegato Petraglia “nella sceneggiatura c’era scritto che Manuel e Simone facevano sesso, ma certe volte ci si ferma quando iniziano a spogliarsi. Le scene di sesso sono sempre complicate. I registi non le amano, gli attori non professionisti a volte si sentono a disagio e spesso non vengono bene. Abbiamo pensato che bastasse suggerire quella scena”.

Cosa succederà quindi nella seconda regione? Se la scrittura seguirà la serie tv spagnola che l’ha ispirata, al centro della storia dovrebbe esserci Manuel che sicuramente è attratto da Simone ma non ha ancora chiaro in testa quella che vuole. E poi emergeranno anche le storie di personaggi che nella prima stagione erano state trattate solo in parte. Arriveranno nuovi allievi a scuola, potrebbero esserci anche cambi tra gli inseganti, si tratta solo di avere pazienza.