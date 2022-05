Ultim’ora! Pessime notizie per Gerry Scotti: c’è la conferma ufficiale

Gerry Scotti ha preso un grande scivolone e nessuno poteva aspettarselo: pessime notizie per il conduttore di Pavia

Da anni ai servizi di Mediaset, ma la buona volontà sembra non bastare al pubblico da casa perché anche il conduttore di Pavia ha preso un brutto scivolone: è inaspettata la risposta dei telespettatori.

Striscia La Notizia è indubbiamente uno dei programmi di punta di Canale 5, nonché l’unico a regalare grandi soddisfazioni, da sempre, ai vertici Mediaset nella sua fascia oraria. Quando, però, ti scontri con un colosso come Amadeus, cui è stata affidata la conduzione del Festival di Sanremo per 5 anni di seguito, allora le certezze vengono meno. Può essere riassunto così lo scivolone preso dal TG satirico e dai suoi conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Nella giornata di ieri, martedì 17 maggio, infatti, Striscia La Notizia ha raccolto una media di 3.262.000 spettatori pari al 16.2% di share, contro Rai Uno che con Amadeus al timone de I Soliti Ignoti ha raccolto ben 4.916.000 spettatori con il 24.5% di share che gli hanno permesso di vincere la gara d’ascolti per quella fascia oraria cosiddetta Access Prime Time.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 18 maggio

Il maresciallo Cecchini porta sfortuna! 😱

Questa ci mancava… 😂#DonMatteo13 INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay: https://t.co/zXA2MWvzfJ@DonMatteoRai pic.twitter.com/AEmLWvzK0S — Rai1 (@RaiUno) May 17, 2022

Quando c’è Don Matteo in TV non ce n’è per nessuno ed è noto a tutti. Nella serata di ieri, la puntata della fiction tra le più amate dal pubblico di Rai Uno ha raccolto 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share. Per quanto riguarda Rai Due e Rai Tre, invece, hanno raccolto rispettivamente 1.092.000 spettatori pari al 5.7% di share con The Equalizer 2 – Senza perdono e 900.000 spettatori con il 5.2% di share con Bianca Berlinguer in Cartabianca.

Per quel che riguarda, invece, Mediaset che si è dovuta piegare inevitabilmente alla supremazia Rai, su Canale 5 il lungometraggio statunitense con Jennifer Lopez, Le ragazze di Wall Street – Business is Business ha incollato davanti al video 1.808.000 spettatori con uno share del 10.1%. Su Rete 4, invece, Fuori dal Coro ha totalizzato 724.000 spettatori pari al 4.9% di share e su Italia 1 Teo Mammucari e Belen Rodriguez hanno raccolto 1.404.000 spettatori pari al 10.4% di share con Le Iene Presentano: Un Paese di Furbetti.