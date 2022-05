Sophie Codegoni senza freni con gli ex: le parole su Fabrizio Corona e Matteo Ranieri

Sophie Codegoni sta attraversando un momento personale e professionale molto felice: appena tornata dalla sua nuova vacanza ad Ibiza con Alessandro Basciano ed alcuni amici, fra cui Soleil Sorge, ha finalmente detto cosa ne pensa degli ex.

Appena entrata nella casa del GF Vip 6, Sophie Codegoni aveva iniziato una relazione con Gianmaria Antinolfi che si è interrotta più volte. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’influencer avrebbe ricevuto come tutti gli altri concorrenti del reality una telefonata di un familiare in occasione del Natale.

Proprio in questa occasione avrebbe scoperto che Fabrizio Corona, di cui sarebbe stata ancora invaghita, si era già fidanzato di nuovo con la modella Sara Barbieri. A questo punto, forse per vendetta, la si era vista riavvicinarsi di nuovo a Gianmaria. Quando entrò Alessandro Basciano, non fece mistero che lo trovava molto carino.

Sophie Codegoni contro l’ex Fabrizio Corona

La relazione fra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano non è dunque iniziata con i migliori auspici, ma si è sicuramente trasformata nel giro di poco tempo in un grande amore. Se quando era ancora dentro il GF Vip l’influencer voleva addirittura presentare Corona al suo nuovo fidanzato, in un’intervista a Verissimo ha chiarito che era tutto finito.

Nel corso di un’intervista a Fanpage, Sophie Codegoni è tornata a ribadire che Fabrizio Corona non è più il suo agente. Anche dal punto di vista personale, è chiaro che i rapporti fra i due siano completamente interrotti. L’ex gieffina sa che molte delle cose che Corona dice non le pensa davvero, servono solo ad attirare l’attenzione su di lui.

L’ex GF Vip torna a parlare di Matteo Ranieri e Uomini e Donne

Il commento di Sophie Codegoni sul percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne era molto atteso dagli spettatori della trasmissione. Non appena entrata nel GF Vip 6 aveva annunciato di rivelare alcuni dettagli intimi della sua relazione con l’ex corteggiatore, cosa che però poi non è mai avvenuta. Di certo, il loro rapporto si è chiuso in malo modo.

Sophie Codegoni ha spiegato di essere venuta a sapere che Ranieri era diventato tronista solo dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello. Ha letto l’intervista in cui lui afferma che non si sono mai amati, ed è d’accordo: sembrerebbe che la loro sia una relazione che non sia mai iniziata davvero. Sophie gli ha augurato comunque il meglio per tutto.