Silvio Berlusconi, nuovo arrivo in famiglia: notizia davvero emozionante

Un nuovo arrivo nella famiglia Berlusconi sconvolge tutti dal punto di vista emotivo: grande festa per gli imprenditori

La numerosa famiglia d’imprenditori milanesi si allarga sempre di più: non si fa in tempo a festeggiare una nascita che è pronta ad arrivarne un’altra. L’esclusiva di Chi fa sognare tutti i supporter della famiglia.

Nonostante gli 85 anni, Silvio Berlusconi ha una carriera ed una vita politica molto attive, dall’oggi al domani il leader di Forza Italia è in giro per la penisola alla ricerca di consensi ed in riunioni con i suoi colleghi. Anche la vita sentimentale va a gonfie vele, non da molto si è celebrata la sua unione con Marta Fascina, donna con cui ha scelto di vivere serenamente la sua vecchiaia.

In realtà, Silvio Berlusconi si sente tutt’altro che vecchio, sarebbe meglio definirlo un nonno giovane. Il leader di Forza Italia è pronto ad accogliere tra le sue braccia un altro nipote che presto nascerà: l’indiscrezione di Chi fa subito il giro del web.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli genitori bis: presto si appenderà un altro fiocco

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati soltanto due anni fa, ad ottobre del 2020, nonostante la pandemia che non li ha costretti a rimandare la celebrazione. Non molto tempo fa è nato il loro primogenito, Emanuele Silvio Berlusconi il quale è stato battezzato soltanto pochi giorni fa ed alla quale celebrazione non è sfuggito un dettaglio. Secondo quanto spifferato dal magazine di cui è direttore Alfonso Signorini, infatti, sembrerebbe che l’ultimo figlio del leader di Forza Italia e sua moglie sono in attesa di un secondogenito, già da 5 mesi. La numerosissima famiglia Berlusconi non ha neppure fatto in tempo a festeggiare la nascita di Emanuele Silvio che quest’ultimo molto presto avrà un fratellino o una sorellina.

I due rappresentano una coppia molto serena e stabile, una love story durata 9 anni e conclusasi con un matrimonio, adesso è in arrivo il secondogenito e ciliegina sulla torta Federica sembra essere perfettamente inclusa nella lunga famiglia di imprenditori da cui è molto ben vista.