“La mia vita non sarà più quella di prima”: il messaggio straziante dell’ex GF dopo il cancro

Una delle ex protagoniste del GF ha parlato della sua vita dopo il cancro. Purtroppo niente più può essere come prima: messaggio straziante.

Torna a parlare una delle concorrenti passate alla storia durante le ultime edizioni del Grande Fratello. Dopo aver superato il cancro, però, nulla è mai stato come prima. Andiamo quindi a vedere la straziante confessione sui social.

In questi mesi vi abbiamo raccontato una delle battaglie più dure vinte da Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti battuto un cancro al seno. Quindi per la gieffina questo è oramai solamente un un terribile ricordo, nonostante ciò le complicazioni non si sono affievolite in questi mesi. Quindi l’influencer ha voluto raccontare tutte le sue difficoltà nel corso di un toccante post scritto su Instagram.

Infatti con un post toccante ha esordito scrivendo: “Ciao ragazzi, ho ripreso la mia vita, ma ho capito che purtroppo non sarà più quella di prima. A volte le cure ormonali ti portano ad avere sbalzi d’umore incredibili“, una didascalia corredata da una sua foto mentre guarda pensierosa l’immensità del mare. Quindi la Marconi ha voluto raccontare senza troppa vergogna le difficoltà che sta affrontando ogni giorno, ricordando che a causa della malattia sembra di avere il ciclo tutto l’anno.

Sempre l’ex gieffina ha quindi affermato: “Sembra di avere il ciclo tutto l’anno, per non parlare poi delle vampate. Ti svegli la notte in un bagno di sudore: è da molto tempo che non dormo tre ore di fila, cerco di far finta di nulla, prendo la macchina e faccio i miei giri per lavoro” – ha poi concluso affermando che ancora oggi cerca di non abbattersi.

GF, Carolina Marconi e la sua battaglia contro il cancro: attacchi di panico dopo la malattia

Non solo problemi legati alla quotidianità, infatti ben presto per Carolina ha dovuto anche lottare con attacchi di panico. Sul suo profilo Instagram ha quindi descritto questi attacchi affermando: “Mentre guido all’improvviso ho paura, ho attacchi di panico, allora mi fermo, parcheggio, respiro e metto un po’ di musica di Maluma (e mi ripeto: Non morirai ora Carolina, hai tante cose da fare e se dovessi morire ti aspetterà comunque papà così non sarai sola)“. Fortunatamente dopo questa routine l’ex gieffina riesce a trovare un po’ di calma.

Quindi la Marconi ha voluto raccontare anche come è difficile tornare alla vita di tutti i giorni, affermando: “Quando mi alleno invece sento tutta la stanchezza, non riesco a fare ancora tutti gli esercizi perché mi fanno tanto male le ossa“. Per contrastare questi problemi quindi Carolina prova a curare l’alimentazione evitando i cibi che non fanno bene alla sua salute. Tutto ciò proprio perché ci vorranno ancora mesi per smaltire tutto il cortisone assunto.

Inoltre l’ex gieffina ha confessato che spesso deve camuffare il suo vero umore, quando in realtà si sente sola più che mai. Altre volte invece Carolina si ritrova a piangere sotto la doccia, l’unico posto in cui si sente al sicuro. Nonostante ciò la Marconi sa che bisogna solo aspettare e vivere con serenità. Con questo post commovente, così Carolina ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, riuscendo anche a sfogarsi leggermente nel post.