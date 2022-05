Mediaset costretta a correre ai ripari: forfait last minute della conduttrice

Fortuna che Mediaset è ben fornita e che può permettersi di coprire i forfait last minute: pubblico da casa incredulo

Ai vertici della rete del Biscione possono permettersi anche dei forfait last minute senza andare nel pallone con i palinsesti: è quanto accaduto nelle scorse ore lasciando il pubblico da casa sbalordito.

Dopo qualche anno alla Rai, Barbara Palombelli agli inizi degli anni 2000 ha deciso di trasferirsi alla corte dei vertici della rete del Biscione con un’onorata carriera che va avanti ormai da un bel po’. Col tempo, in Mediaset, la giornalista e conduttrice ha avuto il piacere di essere volto fisso di Forum, del TG5 e di Quarto Grado. Grazie alla sua professionalità, infatti, è riuscita a farsi spazio tra quelli che, non appena lei arrivò in Mediaset, erano perni fissi ed intoccabili della rete.

Dal 2018, Barbara Palombelli ha un appuntamento fisso con i suoi telespettatori su Rete 4 con Stasera Italia, almeno fino a questa sera. Come di consueto, infatti, il talk show va in onda dal lunedì al venerdì dalle 20:30 fino all’inizio di Controcorrente con Veronica Gentili, ma com’è già emerso tramite i social, la conduttrice non ci sarà.

Mediaset, forfait last minute: ecco chi sostituirà Barbara Palombelli

Bentornati!

Stefania Cavallaro, che condurrà #StaseraItalia nei prossimi giorni, vi presenta gli ospiti di oggi pic.twitter.com/dQsaIQYbbP — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 17, 2022

A prendere il posto di Barbara Palombelli, almeno per questa settimana, ci sarà Stefania Cavallano: Mediaset non si è fatta cogliere di sorpresa ed ha immediatamente rimpiazzato la conduttrice volto storico di Forum. Sarà una condizione momentanea? Quello che è certo è che la Palombelli ieri ha annunciato al suo pubblico che sarebbe mancata questa settimana per impegni personali che non le concedono di andare in onda. Con ogni probabilità, la conduttrice tornerà al suo posto a partire da lunedì 23 maggio.

Tra un po’ di scetticismo ed un po’ di stupore, è emerso anche qualche preoccupazione sulla decisione della Palombelli di lasciare momentaneamente il suo programma: cosa sono questi impegni personali improrogabili? Qualcuno teme per il peggio sul web, ma fin qui non c’è nessuna notizia in merito.