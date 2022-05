Manuel Bortuzzo contro Mediaset: lo sgarro a Silvia Toffanin per colpa di Lulù

Ormai è guerra su ogni fronte e Manuel Bortuzzo non si fa trovare impreparato: che affronto a Silvia Toffanin per colpa di Lulù

Una storia che è finita, ma in realtà continua su ogni schermo con piccole cose che infastidiscono soprattutto i fan. L’ex coppia di innamorati è naufragata, ma al peggio non c’è mai fine.

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è ben che naufragata ancor prima del comunicato ufficiale diffuso dal nuotatore ex gieffino. Quando la fine della relazione è stata resa pubblica è diventato di dominio popolare e le voci su di loro non hanno fatto altro che aumentare. Inevitabilmente i social sono un’arma a doppio taglio in queste occasioni perché ogni like viene considerato equivoco.

Era già tutto ben prevedibile visto e considerato l’atteggiamento dell’ex gieffino all’interno delle quattro mura che li hanno visti protagonisti, ma un epilogo così triste non era di semplice immaginazione.

Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin: cos’è successo con Lulù Selassié

In tempi non sospetti, periodi in cui tutto sembrava andar liscio, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono stati ospiti insieme nel salottino di Silvia Toffanin, Verissimo. A Canale 5, infatti, quella che allora era una coppia che faceva sognare i propri fan è stata a parlare del loro grande amore, dei progetti insieme che, com’è evidente, sono naufragati. Allora qual è il problema con la padrona di casa? Nelle scorse puntate la coppia è tornata, ma questa volta separatamente e non più a parlare di grandi amori e progetti futuri. Nel primo caso, il nuotatore ha toccato l’argomento fine della storia facendo ricadere le responsabilità perlopiù sulla principessa etiope. Per quanto riguarda, invece, Lulù ha dato una nota diversa alla fine della loro storia elogiando quello che c’è stato.

Due modi di vedere le cose nettamente diversi che, però, a Manuel Bortuzzo evidentemente non sono piaciuti. Come segnalato da Il Vicolo delle News, infatti, il nuotatore ha deciso di punto in bianco di togliere il segui alla pagina di Instagram di Verissimo: un vero e proprio affronto alla padrona di casa che, anche nei suoi confronti, è sempre stata accogliente e mai invadente.