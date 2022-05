Manuel Bortuzzo e Lulù, parla Signorini: la frecciatina non passa inosservata. Per la prima volta il giornalista e conduttore allo scoperto

La storia dei reality insegna che non tutte le coppie nate durante il programma poi hanno una buona fortuna. Alcune reggono nel tempo, c’è anche chi è diventato genitore, ma molte coppie scoppiano.

L’ultima in ordine di tempo è quella che era formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Tutto quello che conosciamo sono i fatti, cioè che ormai non vivono più insieme e dal giorno della rottura non si sono nemmeno più rivisti. Poi però entrambi hanno raccontato la loro verità con una serie di interviste, soprattutto a Verissimo, e nessuno ha capito nulla. Lui l’ha spiegata in un modo, imputando di fatto alla principessa di essere cambiata. Lei invece ha accusato la famiglia di Manuel che si è messa in mezzo.

Difficile capire da che parte stia la verità e in fondo importa anche poco. Però fino ad ora c’è una persona che li ha conosciuti molto da vicino e ha preferito la via del silenzio. Strano per uno come Alfonso Signorini che si solito si fa i fatti degli altri per mestiere. Oggi però ha deciso finalmente di commentare anche se l’ha fatto a modo suo.

Manuel Bortuzzo e Lulù, parla Signorini: uan frase che fa riflettere

Lo spunto è stata una lettera indirizzata alla redazione di ‘Chi’. Una lettrice ha voluto dire la sua sulla rottura e anche sul carico mediatico che è stato dato da molto alla notizia. La premessa è che tra ragazzi di quell’età è facile prendersi e lasciarsi anche in poco tempo, quindi nessuno si deve stupire.

Ma poi tira in mezzo anche ad altro, perché ci sono personaggi non marginali che si sono inserirti nella storia. Come Franco Bortuzzo, più volte ospite al Grande Fratello Vip 6 per sostenere il figlio. E la signora mette in evidenza come la partecipazione del figlio al reality sia sta importante per farsi conoscere dal grande pubblico. Così auguira a tutta la famiglia Bortuzzo “una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia”.

Un assist al bacio per Signorini che non poteva chiedere di meglio. La sua è una risposta sintetica, ma anche tagliente, una frecciatina che qualcuno raccoglierà: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!”.