Luca Argentero spiazza i fan: la sua carriera è giunta al termine?

Il noto ed amato attore Luca Argentero potrebbe dire addio alle scene in maniera improvvisa: ecco cosa avrebbe ammesso di recente

Di strada ne ha fatta eccome Luca Argentero. L’attore piemontese, divenuto ancor più celebre come protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani, è partito da un reality show per poi diventare uno degli interpreti più amati dal pubblico italiano.

Argentero è partito dalla partecipazione al Grande Fratello, precisamente nella terza edizione del 2003. Ha poi lavorato come modello e come attore per alcuni spot pubblicitari sfruttando fascino e bellezza. Pian piano ha cominciato a recitare con grande qualità e polivalenza, diventando un volto noto del cinema italiano.

Ma Luca Argentero ha già raggiunto l’apice della sua carriera? Forse sì, nel sentire le sue clamorose quanto inaspettate dichiarazioni. L’uomo, a soli 44 anni, starebbe infatti pensando di ritirarsi dalle scene, abbandonare il patinato mondo dello spettacolo per prendere nuove strade personali.

“Voglio recuperare vari aspetti della mia vita”: Argentero spaventa il suo pubblico

Le parole che hanno lasciato di stucco i suoi fan sono arrivate dal programma Ti Sento. Il giornalista Pierluigi Diaco ha intervistato Luca Argentero in esclusiva, il quale si è lasciato andare a rivelazioni inattese.

“Mi piacerebbe lasciare questo mondo – ha ammesso Argentero – Ma non tanto per fare un’uscita eclatante o far parlare di me. Però devo recuperare degli aspetti della mia vita che non sto riuscendo a curare. Dopo 20 anni questo ritmo forsennato di vita diventa duro, vorrei concentrarmi su alcune questioni della mia vita, anche familiare, che mi interessano di più”.

Un mondo dai ritmi elevati, veloci, che lascia poco spazio agli affetti ed agli interessi privati. Luca Argentero dopo la grande scalate nel mondo dello spettacolo e del cinema italiano potrebbe dunque lasciare a soli 44 anni. Dichiarazioni, quelle rilasciate giorni fa, che non sembrano solo di facciata, bensì un piano ben preciso per il suo futuro.

Il suo abbandono alle scene sarebbe una batosta per molti fan (soprattutto di sesso femminile) che lo seguono fin dai primi esordi su grande e piccolo schermo. Prima del ruolo di Doc, Argentero si è cimentato in film di successo come Saturno Contro, Lezioni di cioccolato e Un boss in salotto. Mentre di recente è protagonista della serie tv Le Fate Ignoranti, che ha già preso miriadi di consensi. Sarà la scelta giusta per Luca abbandonare proprio ora?