Isabella Ricci, tutti gli invitati al suo matrimonio: ci sono due assenze eccellenti!

Manca poco al matrimonio di una grande protagonista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Isabella Ricci: spunta fuori la lista degli invitati.

Tra i grandi protagonisti passati da Uomini e Donne troviamo senza ombra di dubbio Isabella Ricci. La dama in trasmissione ha trovato l’amore con Fabio Mantovani ed i due adesso sono pronti ai fiori d’arancio: gli invitati ed i preparativi.

Sono tantissimi i telespettatori che ricordano l’esperienza di Isabella Ricci a Uomini e Donne. Infatti la dama è riuscita a trovare nel dating show il grande amore, generando l’invidia di Gemma Galgani che ancora aspetta il cavaliere dei suoi sogni. La Ricci quindi ha incontrato Fabio Mantovani con cui subito c’è stato un grande feeling, tanto che di due sono già pronti al matrimonio. Sono tantissimi però gli appassionati di gossip che si sono chiesti qual è la lista degli invitati della coppia.

A parlare dei preparativi delle nozze quindi ci ha pensato proprio la dama in una nuova intervista su Nuovo Tv, nel corso della quale lancia anche qualche stoccata. Infatti la Ricci ha parlato di come il suo amore sia arrivato in modo inaspettato. sebbene lei avesse “una buona predisposizione d’animo”. Inoltre Isabella ha affermato che sarà per sempre grata a Maria De Filippi per averle concesso l’occasione di entrare in trasmissione. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex dama del dating show durante l’intervista.

Isabella Ricci si prepara al matrimonio: c’è grande emozione nell’aria

In questi giorni Fabio e Isabella stanno curando tutti i dettagli del loro matrimonio da favola. Infatti in vista del grande giorno c’è tanta tanta emozione, ma anche la consapevolezza della loro scelta. La Ricci ha raccontato che da quando ha lasciato la trasmissione ha dormito da sola non più di cinque notti. Per questo motivo la dama crede che non si separeranno neanche la sera prima delle nozze, come prevede la tradizione, ricordando che i due non sono due trentenni.

Il matrimonio di Isabella e Fabio verrà celebrato nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona dove vive Fabio. Inoltre nel corso dell’intervista Isabella ha ammesso: “Lui avrebbe anche potuto anche andare all’altare, a differenza mia che sono già stata sposata in passato“. Parlando degli invitati, invece, la Ricci ha ammesso: “A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento“. Cresce quindi l’attesa per il matrimonio, che intriga specialmente i fan della trasmissione.