Il Paradiso delle Signore chiude i battenti? L’indiscrezione fa tremare gli italiani

Stando alle ultimi voci che circolano, Il Paradiso delle Signore potrebbe chiudere a breve. La voce fa tremare il pubblico: cosa succede.

Il Paradiso delle Signore è a lavoro per le riprese della settima stagione, che però potrebbe essere anche l’ultima della celebre soap opera della Rai. Andiamo quindi a scoprire cosa sta succedendo in queste ore.

A settembre arriveranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che dopo il grande successo della sesta serie di episodi, si prepara alla settima stagione. Attenzione però, perché questa potrebbe essere anche l’ultima stagione della famosa soap opera. Infatti stando ad una indiscrezione riportata da Nuovo Tv la serie tv del pomeriggio di Rai Uno potrebbe presto chiudere i battenti.

Come abbiamo anticipato a breve partiranno le riprese per i nuovissimi episodi che andranno in onda dal prossimo settembre. Queste però stando a quanto riportato dal settimanale di cronaca rosa potrebbero essere anche gli ultimi episodi, con la soap che andrà a chiudersi definitivamente al termine di questa nuova stagione. Vittorio Conti, Salvatore Amato e compagni potrebbero così sparire dal palinsesto televisivo nel 2023. Andiamo quindi a vedere la fonte anonima riportata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Il Paradiso delle Signore, sarà la settima ed ultima stagione? L’indiscrezione

Quindi il Paradiso delle Signore potrebbe concludersi con la settima stagione. Nuovo Tv ha infatti riportato un’indiscrezione direttamente da una fonte anonima che ha affermato: “La risposta del pubblico a Sei sorelle deciderà le sorti de Il Paradiso delle Signore“. Infatti Sei Sorelle è una serie spagnola che andrà in onda su Rai Uno, allo stesso orario della classica soap opera a partire da lunedì 30 maggio. Infatti questa sostituirà la fiction che ha dato inizio alla carriera di Giusy Buscemi.

Quindi se l’esperimento estivo avrà esito positivo, con ascolti simili a quelli del prodotto italiano, la rete potrebbe dire per sempre addio al grande magazzino. Infatti la produzione de Il Paradiso delle Signore ha i suoi costi mentre un prodotto acquistato all’estero può indubbiamente comportare un grosso risparmio. Allo stesso tempo sembra proprio che la Rai si sia aggiudicata altre due serie spagnole: Todos mienten e La fortuna.

Questa scelta fa pensare che il servizio pubblico abbia adottato una linea alla Mediaset, con acquisti all’estero piuttosto che produzione nostrane. Vedremo quindi se questa fonte anonima risulterà concreta nel prossimo futuro.