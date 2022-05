GF Vip 7, che bomba: l’ex inquilino diventa opinionista, nessuno se l’aspettava

Da quando è stato confermato che Sonia Bruganelli non sarà opinionista del GF Vip 7, sono iniziati a filtrare due nomi incredibili come probabili successori. Ecco di chi si tratta e perchè anche Adriana Volpe sarebbe non confermata.

Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli si è mostrata molto impegnata. Prima non ha avuto problemi a mostrarsi subito dopo la blefaroplastica, poi ha lanciato il suo nuovo progetto televisivo, invitando tutti gli aspiranti conduttori a candidarsi. In effetti, era stata proprio l’ex opinionista del GF Vip 6 a dire di non essere più interessata ai reality show.

La Bruganelli è dunque tornata a fare la produttrice, la professione che tanto le piace e che ammette le riesca bene. Non ci sarà apparentemente alcuna speranza di vederla fare di nuovo l’opinionista nel GF Vip 7. Allo stesso modo, anche Adriana Volpe ha annunciato un nuovo progetto ai propri fan, e secondo Dagospia non sarà riconfermata.

GF Vip 7, un opinionista sarà un ex inquilino: ecco chi è

Adriana Volpe sperava davvero di poter essere opinionista anche nel GF Vip 7, e lo aveva confidato durante la sua intervista a CasaChi. Gli autori del reality show starebbero però pensando a come “alzare il livello” portando in studio due commentatori che possano fare davvero la differenza. Ci sarebbero già due nomi su cui Mediaset sta lavorando.

Dopo la sua indimenticabile presenza all’interno della casa del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio sembrerebbe essere sempre più il probabile opinionista dell’edizione del prossimo anno. Ad affiancarlo ci sarà la musa di uno dei più grandi artisti dell’arte contemporanea, con cui recentemente ha avuto uno scambio di battute.

Chi affiancherà l’ex gieffino nel ruolo di commentatore del reality

Non molto tempo fa Amanda Lear aveva commentato di “aver ormai chiuso la boutique“. Con questa espressione, voleva indicare di non voler più cercare l’amore. Malgioglio intervenne per precisare che, invece, la sua boutique era ancora aperta. Insomma, i due personaggi sono spumeggianti e promettono di fare scintille insieme.

Ecco la nuova avventura professionale di Sonia Bruganelli, che ormai è impossibile sperare di poter rivedere nei panni di opinionista del GF Vip 7. Nel breve video qui sotto fa scouting di aspiranti presentatori televisivi per un format televisivo completamente nuovo che andrà in onda nelle prossime settimane: