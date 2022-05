Flavio Insinna presto in Tv anche il sabato sera: l’appuntamento inaspettato

Flavio Insinna sarà in Tv anche sabato 21 maggio. Ecco quale programma lo vedrà protagonista e cosa farà l’amato presentatore.

È difficile riuscire a capire come Flavio Insinna riesca davvero a seguire con passione tutti i più variegati impegni professionali e personali. È testimonial AIRC e ha da poco è uscito il libro “Il gatto del Papa“, edito da Mondadori. Ha vestito i panni del dott. Maglio nel film “A muso duro”, ed ovviamente è il conduttore del programma televisivo L’Eredità.

Flavio Insinna è stato l’unico capace di prendere in mano La Corrida dopo la morte dell’icona della televisione italiana, Corrado. Da allora, la sua carriera in Tv è decollata, rendendolo un artista completo. Non sorprende scoprire che presto gli spettatori potranno avere la sua compagnia anche di sabato sera.

Cosa farà Flavio Insinna il 21 maggio?

La pubblicazione dei palinsesti ufficiali per la settimana che va dal 16 al 22 maggio ha riservato un’importante novità al pubblico della Rai. Inizialmente era previsto un film, ma poi è comparso all’improvviso un programma di intrattenimento, che vede proprio Flavio Insinna nelle vesti di conduttore. La trasmissione si chiama “Una serata insieme“.

Il programma, come già avvenuto in passato, avrà lo scopo di raccogliere i fondi per sostenere la popolazione dell’Ucraina durante la guerra. Poco dopo l’aggiornamento del palinsesto si sono iniziati anche a vedere i primi spot televisivi, in cui compare proprio Flavio Insinna e dà appuntamento per la serata del 21 maggio su Rai Uno in prima serata.

Tanti ospiti a Una serata insieme: l’annuncio del conduttore

Il palinsesto prevede anche L’Eredità, dunque è probabile che nella serata del 21 maggio Flavio Insinna farà una vera e propria maratona in diretta televisiva. Il conduttore ha quindi spiegato che in “Una serata insieme” ci saranno tanti ospiti. Non si conoscono però ancora i nomi di chi prenderà parte a questa trasmissione.

Ecco Insinna nei panni di Antonio Maglio nel film “A muso duro“, trasmesso su Rai 1 e RaiPlay lunedì 16 maggio: