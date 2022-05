Don Matteo 13, si avvera il sogno dei telespettatori: sta per tornare proprio lui

Colpo di scena nelle prossime puntate di Don Matteo 13. Si avvera il sogno di tutti i telespettatori, con il ritorno di uno dei personaggi preferiti.

Tutto pronto per gli ultimi appuntamenti con Don Matteo 13. Proprio per le ultime puntate la produzione è pronta a fare una sorpresa ai telespettatori, con il ritorno dell’amato personaggio: scopriamo cosa succederà negli ultimi episodi.

E’ tutto pronto per un nuovo ed imperdibile appuntamento con Don Matteo 13. Infatti i telespettatori sono pronti alla puntata di stasera, che andrà in onda come sempre alle 21.25 su Rai 1 ed è l’ottava di questa stagione. Il doppio appuntamento della serie di Lux Vide è davvero esclusivo. Infatti la fiction questa settimana è andata in onda due volte a causa dello stop forzato dovuto all’Eurovision Song Contest, che quest anno è stato ospitato proprio dall’Italia.

Nel prossimo episodio della serie tv, intitolato “Ma è l’amore che fa la famiglia o è la famiglia a fare l’amore?”, tornerà un protagonista. Stiamo parlando proprio di Flavio Insinna ancora una volta nelle vesti del Colonnello dell’Arma che sarà a Spoleto per far visita alla figlia e soprattutto per conoscere il fidanzato. Anceschi però non sarà del tutto contento nello scoprire che Valentina stia insieme a Marco Nardi, uomo più grande di lei. I telespettatori, quindi, stasera potranno scoprire la sua reazione. Quel che è certo è che i colpi di scena non mancheranno.

Don Matteo 13, torna Flavio Insinna: Anceschi scopre il fidanzamento tra Valentina e Marco

Stando alle anticipazioni della nuova puntata di Don Matteo, fiction campione d’ascolti di Rai Uno, tornerà quindi anche Flavio Insinna sempre nei panni del colonnello Anceschi. Infatti il personaggio sarà a Spoleto per conoscere il fidanzato di Valentina, Marco, anche se tra i due è già in atto una crisi di coppia. Ma non ci sarà solamente la parentesi amorosa, visto che i telespettatori assisteranno anche ad un caso da risolvere.

Infatti la madre di Federico è la principale indiziata nell’ultimo omicidio che ha sconvolto Spoleto. Il passato della donna la legherà infatti a un delitto, ma lei continuerà a professarsi innocente. Don Massimo indagherà sull’accaduto e sul passato della donna, convinto della sua innocenza. Ma le indagini non andranno per il verso giusto. Appuntamento quindi a stasera alle ore 21:25, con un nuovo episodio di Don Matteo 13 come sempre su Rai Uno.