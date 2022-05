Ballando con le Stelle, Milly Carlucci l’ha convinta: da Mediaset al talent targato Rai

Novità nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha voluto la donna a tutti i costi nella gara di ballo

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show che da anni è legato al sabato sera di Rai Uno, soprattutto nel periodo autunnale ed invernale.

Ma già in queste settimane Milly Carlucci, storica presentatrice dello show, ed il resto della produzione stanno lavorando al prossimo cast. Urge reperire una decina di concorrenti, ovviamente tutti personaggi noti del mondo dello spettacolo e della moda, pronti a mettersi in gioco nei vari stili di ballo.

L’edizione 2022 potrebbe essere addirittura trasversale, in fatto di partecipazioni al concorso di ballo. Infatti Milly Carlucci starebbe trovando l’accordo per inserire tra i concorrenti di quest’anno anche un volto molto noto ed apprezzato delle reti Mediaset. Una donna che starebbe per accettare di buon grado l’invito su Rai Uno.

La presentatrice conferma: “Pronta per questa nuova avventura”

La Carlucci avrebbe contattato una splendida donna, che ha fatto innamorare per il suo fascino e la sua voce suadente moltissimi spettatori di Mediaset. Ovvero Emanuela Folliero, presentatrice ed annunciatrice soprattutto su Rete 4 per molti anni. Suo il volto e la voce che anticipavano la trasmissione dei ‘Bellissimi’.

La Folliero ha parlato al settimanale NuovoTV proprio della chiamata di Milly Carlucci e della produzione di Ballando con le Stelle. Pare proprio che la sua partecipazione sia ormai cosa fatta: “Sarei prontissima per questa avventura, per Milly sarà una vera e propria sfida farmi ballare, devo dire che non sono coordinatissima. Se da qui a settembre non mi romperò qualcos’altro sono pronta a vivere questa esperienza”.

Il noto volto Mediaset ha infatti subito la rottura di una gamba qualche mese fa, ma sembra ormai essersi ripresa e vogliosa di mettersi in gioco. Non c’è ancora l’ufficialità della presenza di Emanuela al talent show di Rai Uno, ma le premesse sembrano decisamente concrete.

Emanuela Folliero è nata a Milano nel 1965 ed è nota sia per la sua costante presenza da annunciatrice nei programmi Mediaset, sia per sue forme invidiabili. Ha avuto un piccolo ruolo nel film Merry Christmas di Neri Paranti e persino posato per un calendario sexy nel 2003.