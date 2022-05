Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica rivoluziona tutto: Tina torna allo scontro

La puntata di oggi di Uomini e Donne vedrà protagonista Veronica Rimondi che cambia le carte in tavola: tutte le anticipazioni

L’unica tronista donna superstite sarà al centro dello studio oggi e si confronterà con i suoi corteggiatori. Una reazione, in particolare, le farà completamente cambiare il gioco che sta conducendo: quale sarà la sua prossima mossa?

Fin qui la tronista Veronica Rimondi non ha trovato molto spazio, ma anche la sua avventura al dating show sta entrando nel vivo. Intanto che Matteo ha scelto e Luca sta per prendere la sua strada, la tronista è ancora in alto mare nella conoscenza, giustificato anche dalla sua entrata in corso d’opera, poco prima che il Ranieri e Valeria lasciassero insieme il programma.

Tuttavia, Veronica si è sempre mostrata bella determinata e che non lascia spazio a perdite di tempo: lei non vede grigio, o è bianco o nero ed in questa puntata lo dimostrerà ampiamente. Ieri la trasmissione è stata interrotta dopo l’esterna della tronista con i suoi corteggiatori che ha baciato, Matteo e Andrea. Se da un lato c’è stata una forte reazione, dall’altro Matteo non ha battuto ciglio su quanto è successo in esterna con l’altro ragazzo. La sua non-reazione ha fatto soltanto accrescere i dubbi della tronista, che già covava nei confronti del corteggiatore, a tal punto da portarla ad un forte sospetto che potrebbe causare una drastica decisione.

Anticipazioni Uomini e Donne, Tina ancora allo scontro: c’entra Fabio

Tina Cipollari tutto è fuorché una persona che si tiene le cose per sé o le dice in modo pacato: quello che pensa lo caccia fuori ed anche tutto di un fiato. Adesso l’opinionista ha trovato pane per i suoi denti da quando in studio è arrivato Fabio, fotografo delle star. I due continuano a punzecchiarsi e far nascere teatrini in studio che divertono il pubblico. Spazio ancora al Trono Over con al centro Biagio Di Maro che ha in serbo grosse sorprese e colpi di scena per i telespettatori.

L’appuntamento è, come di consueto, dalle 14:45 su Canale 5 con Maria De Filippi e tutto il suo cast.