Anna Tatangelo e Livio Cori stanno di nuovo insieme: lui ha dovuto accettare un compromesso

In amore si scende a compromessi e Livio Cori ne sa qualcosa visto e considerato quanto ha fatto per stare con Anna Tatangelo

La coppia scoppiata si è riaccoppiata. I due cantanti hanno fatto sognare con la loro storia, anche se solo per poco tempo perché poi c’è stata una rottura che si è evidente risanata, ma con un compromesso.

La storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori ha fatto sognare tanti, la cantante ha riacquistato evidentemente luce dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio che a sua volta ha ritrovato l’amore ed un figlio. Una coppia molto attraente e artisticamente compatibile che ha regalato un sogno ai propri follower, ma che è durata ben poco. Nonostante sia passato molto tempo dalla prima indiscrezione di una rottura, affinché uno dei due parlasse di quanto accaduto, era già ben evidente il loro allontanamento.

Come al solito, i social sono sempre un grande indizio in questi casi e i due cantanti non sono più apparsi insieme, quando in tempi di pace condividevano ogni momento di vita quotidiana con i propri follower. Qualcosa, però, sembra essere cambiato.

Livio Cori e Anna Tatangelo di nuovo insieme, lei ha imposto delle condizioni

Tutto sommato bastava trovare un accordo per riuscire a fare la pace e il magazine Chi svela anche qual è il cavillo che ha concesso alla coppia di tornare insieme. Stando all’indiscrezione rivelata dal magazine di cui Alfonso Signorini è direttore, sembrerebbe che Anna Tatangelo abbia parlato molto chiaro con Livio Cori chiedendogli di rimodulare i suoi impegni televisivi per poter concedere più tempo a lei e quindi alla coppia. Di fronte alla richiesta della cantante ed all’amore che prova per lei, il rapper napoletano non ha potuto far altro che accettare la condizione e ricucire il rapporto.

Durerà veramente questa condizione? È difficile pensare che, per il resto della loro vita insieme, il rapper napoletano possa dire di ‘no’ ad impegni televisivi che lo terrebbero occupato per troppo tempo che alla cantante non andrebbe bene. Attualmente, a parte la musica, Livio è occupato con Made in Sud, programma comico di Rai Due.