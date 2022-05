Uomini e Donne, ex tronista riceve proposta per film porno: incredibile retroscena

Un ex tronista cacciato da Uomini e Donne ha confessato di aver ricevuto una proposta di far parte di un film porno. Ecco cosa ha raccontato in una recente intervista, dove farà anche luce sulla fine della sua ultima relazione sentimentale.

Da quando Mercedesz è sbarcata a L’Isola dei Famosi in tanti si sono chiesti se davvero sia ancora fidanzata. La figlia di Eva Henger ha spiegato di essere single dalla fine dell’anno scorso, ma secondo numerose indiscrezioni potrebbe aver preso la decisione di dichiararsi libera per poter creare più dinamiche nel reality show.

In contemporanea con l’ingresso di Mercedesz a L’Isola dei Famosi, è tornato anche a farsi sentire proprio il suo ex, Lucas Peracchi. L’ex tronista cacciato da Uomini e Donne nella stagione 2015/16 sembrerebbe aver causato anche l’allontanamento della naufraga dalla famiglia. Eva sosteneva che lui la picchiasse, ma Mercedesz ha sempre smentito tutto.

Perchè è tutto finito con Mercedesz Henger?

Lucas Peracchi, dagli inizi di maggio, ha pubblicato alcuni messaggi criptici sui suoi canali social. Sembrerebbe che ci sia del risentimento verso Mercedesz e come sia finita la relazione, e che lui si senta usato. Sul settimanale NuovoTv in edicola dal 21 maggio, l’ex tronista ha voluto raccontare la sua verità sulla fine della relazione.

Allo stesso tempo, l’intervista è stata l’occasione per Lucas Peracchi di aprirsi e raccontare qualcosa in più di sè al pubblico. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha anche spiegato di aver ricevuto di recente una proposta di far parte di un film porno. Lui avrebbe valutato seriamente l’offerta, e poi avrebbe preso la sua decisione.

Cosa ha risposto l’ex di Uomini e Donne alla proposta di un film porno

Per il momento l’ex tronista di Uomini e Donne non prenderà parte ad un film porno. Lucas Peracchi, però, aggiunge che per il futuro si vedrà. L‘influencer ed appassionato di palestra e fitness ha spiegato di avere un suo spazio su internet dove si “mostra totalmente“. Proprio un breve filmato diventato virale l’avrebbe portato a riceve la proposta.

Lo spazio di cui parla Lucas Peracchi sembrerebbe essere OnlyFans, dove è registrato effettivamente con l’account @themagiclucas. Su questo portale si descrive come modello, atleta, personal trainer, personaggio televisivo e stripper. Alla luce di questo sembrerebbe che il suo mostrarsi totalmente si riferisca a dei contenuti di nudo.

Ecco il profilo OnlyFans di Lucas Peracchi, dove sarebbe stato notato da un importante produttore americano: