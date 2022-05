Regina Elisabetta, la notizia che tutti aspettavano: la foto conferma tutto

Tutti in apprensione per le condizioni di Elisabetta II Windsor, la sovrana d’Inghilterra che non è stata bene ultimamente

Quest’anno, anzi tra ormai pochissimi giorni, Il Regno Unito celebrerà l’ennesimo storico traguardo della sovrana più longeva. Elisabetta II Windsor potrà festeggiare il suo Giubileo di Platino, che corrisponde a ben 70 anni di regno.

Un traguardo impressionante, che sarà celebrato con eventi, manifestazioni e grandi encomi da tutto il mondo, ovviamente incentrati nella città di Londra. Ma nelle ultime settimane la stampa britannica ha parlato di condizioni non ottimali per la Regina.

Elisabetta infatti aveva destato forte preoccupazione, almeno secondo fonti vicine a Buckingham Palace. La sua assenza ad un appuntamento istituzionale di alto rango quale il Queen’s Speech è più unica che rara. Dunque in molti hanno parlato di stato di salute difficoltoso per la Regina, costretta a restare a riposo per non incappare in pericoli visti anche i 96 anni di età.

Elisabetta in grande forma: è pronta per il Giubileo di Platino

Voci, rumors e dicerie che hanno spaventato il popolo inglese e dell’intero Commonwealth. In realtà Elisabetta II ha bisogno sì di maggior riposo rispetto a qualche anno fa, vista l’età anagrafica non proprio verdissima. Ma la sua salute sembra davvero ottimale.

Dall’Inghilterra è infatti giunta un’immagine che ha rassicurato tutti sia sulle condizioni fisiche che sull’umore della Regina Elisabetta. Quest’ultima ha infatti partecipato con grande trasporto alla serata di gala del Royal Windsor Horse Show, tradizionale kermesse equestre della scuderia reale inserita quest’anno fra le celebrazioni del Giubileo di Platino.

Elisabetta è giunta all’evento accompagnata in automobile, partendo dal castello di Windsor, ormai sua residenza fissa, fino al parco circostante dove è andata in scena la manifestazione e la corsa dei cavalli a cui la Regina stessa tiene molto.

Ospiti d’eccezione all’evento, come le star Tom Cruise o Helen Mirren, attrice inglese che ha interpretato la severa sovrana nel film The Queen. Le immagini scattate all’evento hanno ripreso Elisabetta in ottima forma, divertirsi e sorridere durante la corsa ed applaudirne i protagonisti.

Sospiro di sollievo per chi credeva che la Regina attraversasse un periodo negativo in termini di salute e morale. Elisabetta II è prontissima per celebrare i suoi 70 anni di regno, assieme alla Royal Family ed al suo popolo.