Raffaella Carrà, omaggio senza precedenti alla star: fan in trepidante attesa

Tra poco ci sarà l’anniversario della morte di Raffaella Carrà che è stata molto omaggiata nel tempo: adesso una grande sorpresa

Una star della TV italiana che ha lasciato la sua impronta prima e dopo la morte arrivata con un fulmine a ciel sereno. Col tempo è stata omaggiata in ogni maniera, adesso arriva la grande sorpresa.

Dediche in piazza, docu-film, repliche su repliche dei suoi programmi, la morte di Raffaella Carrà è come se non ci fosse mai stata per tutto quello in cui è stata omaggiata esattamente come meritato. La star della TV italiana non solo ha lasciato la sua impronta nei periodi più floridi della sua carriera, ma anche dopo la morte che ha lasciato un solco nel cuore a tutti.

Per sentirla più vicina, interi palinsesti sono stati dedicati alla Carrà riproponendo serie intere di suoi programmi che, negli anni, hanno allietato le giornate degli italiani, visto e considerato la lunga carriera che ha avuto in TV. Aneddoti, nuove scoperte e tanto altro, tutto si può dire fuorché che la Carrà sia stata dimenticata in seguito alla sua morte.

Raffaella Carrà, l’ennesimo meraviglioso omaggio: presto un libro su di lei

Ecco cosa mancava all’appello: un libro. L’arte di essere Raffaella Carrà è il libro di Paolo Armelli con Blakie Edizioni che uscirà in tutte le librerie a partire dal 1 giugno, a poco più di un mese dall’anniversario della sua morte. L’editore del libro ha lanciato una lunga raccolta di libri dedicati a tutti coloro hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura mondiale o nazionale, pertanto un volume dedicato a Raffaella Carrà è risultato essere d’obbligo.

All’interno del libro, come si legge dalla copertina, ci saranno testi scritti da Vanessa Incontrada, Alessandro Zan, Vladimir Luxuria, Daniela Collu, Michele Masneri e tanti altri che sul loro cammino hanno avuto la fortuna di incontrare la star della TV italiana. L’autore è stato molto chiaro nell’intenzione del suo libro, come riportato da Ansa: “Celebra una donna straordinaria attraverso dieci piccole ‘regole’: per imparare a dare valore alla propria persona, soprattutto quando gli altri non lo fanno. A mettersi in gioco e non avere rimpianti. Ad amare la propria unicità. Per vivere tutti un po’ meglio. Con o senza paillettes”.