Meteo, arriva il picco di calore: un’estate anticipata in tutta Italia. Per tutta la settimana, con una sola eccezione, condizioni di stabilità

Il calendario dice che per l’estate dovremo ancora aspettare poco più di un mese. Ma il realtà sembra che il meteo se ne freghi perché ha apparecchiato una settimana di grande caldo su tutta Italia con picchi decisamente fuori stagione.

Da qui a domenica prossima, con la sola eccezione del 18 maggio, quindi dobbiamo prepararci ad una serie di giornate assolate con picchi di calore anche superiori ai 30°. Merito dell’alta pressione che sarà rinforzata su gran parte del Paese, ma non solo. Parte infatti dall’Africa nord occidentale e si dirige verso i Paesi Scandinavi garantendo condizioni di stabilità anche anomale per la stagione.

Negli anni scorsi infatti eravamo abituati, soprattutto al Nord, ad un mese di maggio piovoso e anche relativamente freddo. Ma almeno fino al 22 di questo mese invece sarà il contrario e ne beneficeranno tutte le regioni. Ci sarà un’eccezione mercoledì 18 maggio con l’arrivo di una corrente fredda dai Balcani sulle regioni del Nord Est. Provocherà una certa instabilità e una diminuzione delle temperature, ma i suoi effetti andranno ad esaurirsi in poche ore

Da giovedì 19 il tempo tornerà ad essere stabile, con basso rischio di locali temporali sulle Alpi mentre dal giorno successivo non ci sarà più storia. Le condizioni di cieli tersi e gran caldo andranno avanti almeno per tutto il weekend e anche all’inizio della settimana successiva.

Meteo, arriva il picco di calore: le previsioni per oggi, regione per regione

Scendiamo nel dettaglio con le previsioni meteo per oggi sulle varie zone d’Italia partendo dal Nord. Tempo soleggiato su tutte le regioni salvo rare eccezioni, come sulle aree alpine e prealpine del Nord-Ovest con possibilità di rovesci e temporali sparsi sull’alto Piemonte. In serata però torneranno condizioni stabili e le temperature saranno stazionarie.

Al Centro tempo in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali isolati nel pomeriggio sull’Appennino abruzzese e molisano m temperature senza grosse variazioni. In Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime senza modifiche rilevanti.

Infine al Sud giornata soleggiata, con possibili rovesci o temporali isolati nel pomeriggio presso l’Appennino campano e lucano. Anche in Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione e temperatura stabile.