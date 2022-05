Lorella Boccia e Clementino, scossone da paura: la coppia adesso vacilla

Un vero peccato, ma Lorella Boccia e Clementino non stanno affatto seduti su di una sedia comoda: scossone non indifferente

Al timone di Made in Sud da 5 settimane, i conduttori di quest’edizione dello show comico non sono seduti su una sedia così sicura quanto si sperava. L’ultimo scossone fa riflettere anche i vertici Rai.

Dopo anni di conduzione di Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci, seguiti da una breve parentesi di Gigi d’Alessio e poi Stefano De Martino con Fatima Trotta, ad approdare alla conduzione di Made in Sud ci sono la ballerina Lorella Boccia ed il rapper Clementino. Quando i due nomi sono stati annunciati, la notizia è stata accolta con grande entusiasmo sperando in un grande botto che, però, non sembra essere arrivato.

La prima puntata del programma di Rai Due ha raccolto ottimi risultati, nonostante fosse il lunedì di Pasquetta, con 1,4 milioni circa di telespettatori ed uno share del 8,2% che ha portato festeggiamenti nel dietro le quinte. Di lì in poi la coppia insieme al grande gruppo di comici sono precipitati nel vuoto perché c’è stato un declino in termini di ascolti. L’ultimo è arrivato proprio ieri in cui Made in Sud ha raccolto 881.000 spettatori pari al 5.3% di share.

C’è da tener presente, inoltre, che da maggio 2022 per effetto del cambio di perimetro della misurazione degli ascolti tv, lo share di tutti i programmi e di tutte le reti subisce una variazione al rialzo in maniera direttamente proporzionale al dato abituale.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 16 maggio

A portare alla vittoria la gara d’ascolti della serata di lunedì 16 maggio ci pensa Flavio Insinna con A Muso Duro – Campioni di Vita che con la prima puntata ha raccolto 4.190.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Rai Tre, invece, Report con Sigfrido Ranucci ha raccolto davanti al video 1.450.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%.

Per quel che riguarda Mediaset, invece, L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.332.000 spettatori pari al 17.7% di share su Canale 5, su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 815.000 spettatori con il 5.3% di share. Per finire, Italia 1 Fast and Furious 6 ha intrattenuto 1.242.000 spettatori pari al 6.6% di share.