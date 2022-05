Isola dei Famosi, ancora un infortunio in Honduras: è costretto al ritiro?

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi non è particolarmente fortunata in quanto infortuni: ennesimo ritiro in vista?

Un incontro di MMA o un reality show? Non è chiaro cosa stia conducendo Ilary Blasi visto e considerati tutti gli infortuni di quest’edizione. Adesso c’è un altro possibile ritiro per un piccolo incidente che ha occupato nuovamente l’infermeria.

Un altro infortunio per un naufrago dell’Isola dei Famosi, questa volta si tratta dell’attore Nicolas Vaporidis che è improvvisamente scomparso dalla diretta di ieri. Durante la puntata, infatti, Alvin ha dovuto annunciare in studio ad Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria: “Nicolas se ne è andato, si è fatto male. Mentre camminava gli si è infilata la radice di una mangrovia sotto l’unghia”.

Una scena dolorosa al solo pensiero che ha costretto l’attore a recarsi in infermeria per farsi controllare. Dopo un po’ Nicolas è tornato tra gli altri in Palapa ed ha raccontato: “Sono andato con i piedi nudi con tutta la forza su una radice come si fa con gli spigoli e mi sono aperto il piede” ed ha evitato i dettagli perché evidentemente macabri. Alvin ha provato ad ironizzare sull’ennesimo infortunio chiosando: “Sono dei leoni questi naufraghi state tranquilli”.

Isola dei Famosi, tutti gli infortuni di quest’anno: Honduras maledetta

A fare da apripista agli infortuni di quest’edizione ci ha pensato Roberta Morise nella famosa prova di resistenza del fuoco da cui è uscita con una vistosa ustione che tutt’ora conserva sulla pelle, nonostante sia stata costretta al ritiro per farsi curare fuori dall’Honduras e di cui lei stessa ha affermato: “Ho ancora le ustioni di secondo grado causate dalla prova del fuoco, sapevo che avrei potuto sfidare me stessa all’inverosimile. Loro sono stati molto gentili, il mare e le ustioni non aiutano”.

In seguito c’è stato come un effetto domino che ha costretto altri personaggi allo stop, al di là di Blind che ha avuto un malore che si è rivelata un’infezione curata in breve tempo, Nick Luciani è in stampelle e Roger Balduino con distorsione e tutore a seguito della prova contro Clemente Russo della scorsa puntata.