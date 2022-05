“Ho bloccato Barù”, confessione di un ex gieffino: il motivo del gesto choc. I fan sono rimasti stupiti di tale reazione

A spiegarlo è stata Nathalie Caldonazzo che ha avuto con l’ex compagno della Casa di Cinecittà alcuni screzi mai del tutto superati. Un rapporto di conflitto divenuto incendiario.

Sono passati ormai due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip ma l’eco di questa edizione ancora fa breccia nel cuore di trasmissioni e fan. Ad esempio nell’ultima puntata di “Non succederà più”, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, è intervenuta Nathalie Caldonazzo, che ha toccato diversi punti. Nel suo discorso sono rientrati sia Lulù Selassie che Barù, due dei personaggi con i quali aveva avuto qualche scontro all’interno della Casa. Se per la prima però sono state usate solo parole al miele, per il secondo il discorso è ben diverso. I loro conflitti a Cinecittà hanno lasciato un pesante strascico tanto da costringerla a bloccarlo su social e chat. I due inizialmente avevano avuto del feeling al GF Vip, tanto da attirare le gelosie di Jessica Selassié, che aveva confidato di avere un debole per lo chef (non ricambiato). Con il passare delle puntate, però, quella che era una simpatia si è trasformata in uno scontro continuo, portando Nathalie a rivedere il suo giudizio sull’altro concorrente.

Nathalie Caldonazzo: “Ho bloccato Barù”, la dura confessione dopo la fine del GF Vip

“Barù – ha puntualizzato la showgirl – non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante (l’esperto di vini ha da poco aperto un locale a Milano, ndr). Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona”.

Discorso diverso quello nei confronti della Selassie e della sua storia finita male con Manuel Bortuzzo.

“Vivendo dentro la Casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché so che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, è distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme“. Come lei se lo augurano tutti i fan che avevano ipotizzato una lunga storia d’amore tra i due.