Fedez, la notizia che tutti aspettavano: grande sorpresa per i fan – VIDEO

Fabio Rovazzi e Fedez hanno fatto sognare tantissimi fan con le loro collaborazioni, poi il buio: adesso sono tornati?

Una coppia artisticamente perfetta, con il giusto pizzico di follia che ha fatto sognare i tanti fan di entrambi. Erano tempi d’oro quelli in cui i due cantanti vivevano le esperienze lavorative in simbiosi.

Fedez e Fabio Rovazzi sono stati una coppia artistica formidabile, insieme hanno portato nella scena del rap italiano tanto sarcasmo e denunce politiche che sono poi seguite col tempo. Due amici più che colleghi, fin quando c’è stato un buio di cui nessuno ha mai parlato: i due si sono allontanati e non si sono mai più fatti vedere insieme, nello stesso periodo in cui l’imprenditore milanese si è allontanato anche da J-Ax.

Col tempo, il marito di Chiara Ferragni ha parlato di intenzioni differenti e punti di vista che non trovavano incontro, ma qualcosa deve essere evidentemente cambiato. Nella giornata di ieri, infatti, Fedez ha pubblicato su Instagram una storia in cui sua moglie lo registra a cantare una canzone di J-Ax con quest’ultimo che l’ha ricondivisa sul suo profilo. Successivamente, c’è stato un altro grande passo.

Fedez e Fabio Rovazzi, pace fatta? Galeotto fu Tananai

allego prova del riavvicinamento del secolo tra Fedez e Fabio Rovazzi al concerto di Tananai pic.twitter.com/RXTtjLcmpL — E🌸 (@itseel1sa) May 16, 2022

Tananai ha fatto grandi cose da quando è salito sul palco del Teatro Ariston, perché il suo ultimo posto vale poco rispetto all’ondata mediatica che ha saputo cavalcare con il suo Sesso Occasionale. Un grande fenomeno ed amico di Fedez che ieri, durante il concerto al Fabrique di Milano era presente e non da solo. Dai video diffusi sul web, infatti, si vede l’imprenditore milanese in compagnia di una vecchia conoscenza: Fabio Rovazzi.

Il web è subito imploso, esultando per il riavvicinamento tra i due, oltre quello con J-Ax: vuol dire che il trio tornerà con grandi progetti? Grazie alla serie TV The Ferragnez è emerso il cuore tenero di Fedez che, chissà, possa mettere una pietra sopra a qualsiasi cosa sia successa tra i tre e continuare a far sognare i fan.