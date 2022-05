Sta per essere cancellato un amatissimo programma Sky: telespettatori impietriti per quello che sta succedendo in queste ore

Nel palinsesto stagionale di Sky Italia c’è posto da anni per un contenitore di intrattenimento che ha moltissimi pregi. In primis quello di dare spazio a tutti coloro che vogliono mettersi in mostra in televisione.

Parliamo di Italia’s got talent, un format replicato dall’estero che Sky manda in onda nel periodo tra inverno e primavera. Un programma tutto sommato divertente e variegato, che dà spazio ai talenti di ogni genere, dalla musica alla magia passando per le acrobazie o i ‘poteri’ innati.

Il problema è che però Italia’s got talent potrebbe presto ricevere una bella batosta, proprio dal punto di vista produttivo. I numeri dell’ultima stagione non sono buoni, forse per la ripetitività del programma ed i competitor sempre più difficili da battere.

Sky ha deciso: potrebbe essere l’ultimissima stagione del talent show

La notizia che circola negli ambienti televisivi è dura e cruda: Italia’s got talent potrebbe essere definitivamente cancellato dai palinsesti di Sky. Il talent show non convince più come nelle prime edizioni ed i capi della rete stanno seriamente pensando ad un taglio netto.

Italia’s got talent ha lo stesso problema di X Factor. Sono programmi molto costosi, sia per il cast scelto sia per la produzione in generale. Ma tali costi ultimamente non sono affatto supportati dalla vicinanza del pubblico e dalle pubblicità. Inoltre il competitor diretto Tu si que vales, in onda su Canale 5 nello stesso periodo, vanta ascolti decisamente migliori.

Un calo di visione e di aspettativa che ha sorpreso anche Sky. Chi conosce bene le dinamiche dell’emittente satellitare sa bene che quest’ultima si è fatta autogol non riuscendo a confermare l’esclusiva sulla Serie A italiana di calcio n diretta, e ciò ha prodotto numerose disdette degli abbonamenti.

A rimetterci dunque anche programmi di punta come Italia’s got talent. Quella del prossimo inverno potrebbe e dovrebbe essere dunque l’ultima edizione del talent, almeno per quanto riguarda Sky Italia. A meno di sorprese il programma lascerà spazio a format nuovi, meno onerosi e forse anche più originali.

Possibile che la giuria composta da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio possa emigrare altrove. Magari una delle emittenti generaliste potrebbe riportare Italia’s got talent in chiaro, come accadde nel 2009 su Canale 5 al suo debutto italiano.