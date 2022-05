Can Yaman lascia la casa di Roma: “La gente ha superato ogni limite” – FOTO

Quasi all’improvviso Can Yaman si è lasciato andare ad un duro sfogo sui propri canali social: ecco perchè l’attore ha spiegato che lascerà la sua casa di Roma e quali progetti ci sono nel suo futuro professionale.

Non appena finite le riprese di Viola come il mare, Can Yaman è volato in Turchia per una serie di impegni televisivi. L’attore sarà coinvolto anche in un importante progetto della Disney che lo dovrebbe tenere per diversi mesi lontano dall’Italia. Per il momento il suo ruolo di protagonista nel remake del film Sandokan sembrerebbe essere accantonato.

Can Yaman si è sempre distinto dagli altri personaggi famosi per il suo carattere molto aperto e dolce. Si è sempre concesso ai suoi fan, scendendo di casa per firmare gli autografi anche quando le sue ammiratrici arrivavano in piena notte. All’improvviso, però, qualcosa sembrerebbe essersi rotto, e l’attore si è lasciato andare ad un duro sfogo.

Can Yaman, ecco perchè lascia la casa a Roma: lo sfogo

In un lungo messaggio sui propri canali social, Can Yaman ha spiegato di aver sempre cercato il difficile equilibrio fra l’essere disponibile per gli ammiratori e proteggere la propria privacy. Dalle sue parole, però, trapela un forte insofferenza, che viene esplicitata in una sua importante decisione che annuncia subito alle fan.

Can Yaman, nel suo sfogo, ha spiegato che sicuramente lascerà la sua casa di Roma. L’attore ha anche aggiunto: “La gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco. Ogni femmina che si associa con me, se non è quella ‘accettata’ da voi, deve subire un’aggressione…“.

L’appello dell’attore alle sue ammiratrici: “Rilassiamoci”

Questo l’appello fatto da Can Yaman alle sue ammiratrici: “Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore…“. E poi ancora: “Spero che si possa trovare pace tutti quanti, perchè ne ho tanto bisogno…“. L’attore ha anche voluto rassicurare le fan che non sta lasciando l’Italia, ma cambierà solo casa.

Can ha anche aggiunto che nel suo futuro c’è un progetto internazionale di grande rilievo che vede coinvolta una piattaforma molto importante. Parla forse di Netflix? Ha voluto anche aggiungere che l’essere un po’ vagabondo è nella natura del suo lavoro e di chi, come lui, lavora nel mondo dello spettacolo a livello internazionale.

Questo lo sfogo completo di Can Yaman su Instagram:

Questa, invece, la ricostruzione dell’esperto di gossip Alessandro Rosica riguardo la relazione sentimentale della sua ex, l’attrice delle soap opera turche Demet: