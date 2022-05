Bridgerton 3, che spoiler sulla nuova stagione: adesso è ufficiale

Una nuova stagione di Bridgerton è stata annunciata tempo fa, adesso arrivano dettagli su quella che sarà la trama

L’amatissima serie TV di Netflix arriva alla sua terza stagione con grandi colpi di scena. Le prime due stagioni hanno conquistato grande fetta del pubblico che non può fare a meno di rivedere in scena i loro attori preferiti.

Il successo di Bridgerton era inaspettato, neppure i produttori pensavano che potesse catturare una fetta di pubblico così grossa, eppure i successi sono arrivati ampiamente. Basti pensare che la serie TV è stata per un lungo tempo in alto alle classifiche delle serie consigliate e che, non appena è uscita la seconda stagione, in migliaia hanno subito finito le puntate perché molto accattivanti ed interessanti.

L’intricata trama di Brigerton studiata ad hoc da Chris Van Dusen e Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn, ha conquistato gli utenti di Netflix che non vedono l’ora dell’uscita della terza stagione. Con ogni probabilità ci sarà molto da attendere, visto e considerato che la seconda è appena terminata, ma trapela già qualche spoiler molto interessante.

Bridgerton 3, la prossima stagione sarà interamente dedicata a Penelope e Colin

Nicola Coughlan, attrice che interpreta Penelope Featherington in Bridgerton, non si è trattenuta ed ha svelato che al centro della trama della prossima stagione dell’amatissima serie TV Netflix, ci sarà la storia d’amore tra il suo personaggio e Colin Bridgerton interpretato da Luke Newton. C’è un piccolo cambio di scena perché, se fin qui la produzione della serie TV ha rispettato la cronologia dei romanzi, adesso è stata fatta una scelta diversa prendendo spunto dal quarto libro: nel terzo, infatti, al centro della trama c’è la vita amorosa di Benedict Bridgerton. Alla fine del libro, tuttavia, Penelope sentirà Colin parlare con gli amici e confessare che non l’avrebbe mai sposata.

Non è l’unica novità che riguarda Bridgerton perché Chris Van Dusen si è dimesso dal ruolo showrunner dopo la seconda stagione ed ha lasciato il posto a Jess Brownell. Il regista non è l’unico a lasciare il posto perché Francesca Bridgerton sarà vestita da un’altra attrice: Ruby Sokes lascerà il posto ad Hannah Dodd.