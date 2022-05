GF Vip 6, “Siamo ancora fidanzati”: svelata la verità fra Barù e Jessica Selassié

La rivelazione di Barù in diretta: è scoppiato l’amore?

A dare nuova linfa alle voci riguardanti la coppia Barù e Jessica è stato lo stesso cuoco e ristoratore, nipote del celebre conduttore Costantino Della Gherardesca. Lo ha fatto tramite alcune dichiarazioni decisamente intriganti, ancora con un velo di mistero.

Ieri, nella puntata di Isola Party, il format di Mediaset Infinity condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, è intervenuto anche Barù. L’uomo è stato invitato a commentare le ultime indiscrezioni e vicende dell’Isola dei Famosi 2022.

Ma c’è stato anche un momento dedicato al gossip per gli ex vipponi. Barù ha partecipato al gioco ironico il Vippone Pixellato, nel quale doveva riconoscere i suoi ex compagni di avventura del GF Vip nonostante la faccia nelle immagine fosse nascosta dai pixel in sovraesposizione.

Barù ha riconosciuto immediatamente Jessica Selassié, dando una risposta sorprendente: “Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma, la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa.”

Una semplice battuta ironica sui gossip nei suoi confronti? Oppure dichiarazioni che celano una certa verità? Di certo in molti tifano per una liaison amorosa tra Barù e Jessica, visto che quest’ultima si era letteralmente invaghita ed appoggiata al 40enne di origini nobili.