Anticipazioni Uomini e Donne, sorpresa per Gemma: bacio appassionato in esterna

Al centro dello studio tornerà finalmente Gemma Galgani per la gioia dei telespettatori di Uomini e Donne: tutte le anticipazioni

Nuovi grandi inaspettate sorprese al dating show di Maria De Filippi per la dama torinese che sarà completamente spiazzata. Per il Trono Classico spunterà un nuovo bacio che lascerà tutti senza parole.

Al centro della puntata di oggi ci sarà nuovamente Gemma Galgani che ieri è rimasta profondamente delusa dagli avvenimenti. In particolare, visto e considerato che il dating show si avvia verso la sua fase finale, in studio sono stati invitati Fabio Mantovani e Isabella Ricci che hanno parlato anche del loro matrimonio. L’antipatia reciproca delle dame è nota e la dama torinese non è stata troppo entusiasta di vederla felice nello studio dove lei c’è da anni.

Tuttavia, oggi ci sarà una grande sorpresa per Gemma che vedrà scendere per lei un nuovo cavaliere. La dama resterà particolarmente colpita dall’uomo che scenderà e ascolterà attentamente la sua presentazione, convinta di voler iniziare una frequentazione. Inutile dire che le battutine da parte dell’opinionista Tina Cipollari non mancheranno, ma ormai Gemma non si lascia più scalfire dalle sue parole.

Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino bacia Lilli: è lei la sua scelta?

Il grande amico di Matteo Ranieri, Luca Salatino, si avvia verso la sua scelta. Ormai la permanenza al dating show è arrivata al limite e dopo mesi con solo Soraya e Lilli -intervallate per un breve tempo da Aurora– è ora che il tronista si decida tra le due. Il web è completamente spaccato in due, ci sono fan di una coppia esattamente come dell’altra, ma Luca sembra essere ben indirizzato verso Lilli. In particolare, nella puntata di oggi si vedrà l’esterna in cui tra i due ci sarà un bacio molto passionale che tutto fa pensare fuorché il tronista possa scegliere Soraya.

Spazio anche a Veronica Raimondi -che fin qui ne ha avuto molto poco- che è in ballo con tre corteggiatori Matteo, Andrea e Federico. Di quest’ultimo, però, non c’è più traccia: la tronista ha deciso di lasciarlo a casa.