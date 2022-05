Anticipazioni Una Vita, duplice omicidio: caos ad Acacias e assassino in fuga

Caos nell’intera città di Acacias dove cala il gelo a seguito di un duplice omicidio e l’assassino è ancora a piede libero: tutte le anticipazioni

In città regna il caos perché c’è stato un duplice omicidio dalla stessa mano e l’assassino non è ancora stato preso, o almeno non è quello che credevano. Arriva finalmente la resa dei conti tanto attesa dai telespettatori.

Ormai Marcos ha la verità in pugno: Mendez è riuscito a confessargli che ad uccidere Felicia è stata Soledad e la copertura da brava cameriera salta. In un primo momento il Bacigalupe stenta a crederci, tanto da litigare con l’investigatore, ma quando Soledad proverà un altro colpo per ucciderlo definitivamente, allora Marcos si renderà conto che le parole di Mendez rappresentano la realtà.

Finalmente la resa dei conti. Marcos è accecato dalla rabbia, ha intenzione di capire perché Soledad ha commesso un gesto simile e si reca a casa dove cerca di estorcerle la verità, riuscendo nel suo intento. Il Bacigalupe perde ogni senso della ragione e tenta di uccidere la domestica, ma interviene immediatamente Anabel che riesce a metterla in salvo.

Anticipazioni Una Vita, Soledad trova rifugio da Aurelio: arriva il duplice omicidio

Soledad riesce a trovare rifugio da Aurelio, ma non gratuitamente. La domestica non deve pagare in denaro, ma sporcarsi le mani nuovamente. Inizialmente, Soledad che ha confessato tutto ad Aurelio si rifiuta di eseguire il lavoro sporco al posto suo, ma è costretta ad accettare adesso che la polizia è alle calcagna. L’uomo ucciso dalla cameriera è Pierre Caron, il quale corpo viene ritrovato esanime da Felipe e Natalia. Ancora una volta l’Alvarez-Hermoso si trova ad indagare insieme a Mendez senza riuscire a venire a capo del mistero. È Natalia a mettere la pulce nell’orecchio a Felipe sospettando di suo fratello.

L’unica a sapere la verità, oltre Soledad ed Aurelio è Genoveva, al quale lo stesso Quesada confessa quanto è successo. Quest’ultimo sta conducendo un doppio gioco: oltre ad aver conservato una foto di Fausto, chiede alla cameriera dov’è la dinamite che ha nascosto. Acacias rischia un grosso pericolo?