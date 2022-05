Anticipazioni Don Matteo 13, Nardi non ce la fa: arriva la proposta inaspettata

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 13 con al centro delle vicende il PM Nardi: tutte le anticipazioni

L’amatissima fiction di Rai Uno andrà in onda questa sera, martedì 17 maggio, con una nuova puntata molto intricata. Al centro delle vicende ci sarà Marco Nardi e non solo, alla fine arriverà una proposta inaspettata.

A partire dalle 21:25 su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 13 che vedrà protagonista il PM Marco Nardi. Valentina è ben felice di vivere la sua storia con il fidanzato e per passare un po’ di tempo insieme decide di organizzare qualche serata insieme a lui, adesso che la loro storia è alla luce del sole. Zio Nino non rappresenta più un problema per la coppia, ma il PM soffrirà un po’ la vita mondana scelta dalla fidanzata.

Inizialmente, infatti, Nardi cercherà di starle dietro, nonostante l’esuberanza di Valentina, ma ad un certo punto avvertirà una certa stanchezza: la differenza di età comincia a farsi sentire, Valentina ha una certa esigenza di viversi la sua giovinezza.

Anticipazioni Don Matteo 13, Anna farà una proposta inaspettata

Nardi è sempre molto accondiscendente e cerca di nascondere la realtà dei fatti a Valentina, però parla della sua stanchezza con Anna. Quest’ultima proverà ad essere oggettiva e dare consigli da amica, ma essendo innamorata del PM proverà a volgere la situazione a suo favore. Nella puntata di stasera ci sarà il gran ritorno in scena del colonnello Lucio Valente, nell’esatto momento in cui Olivieri avrà trovato il modo di allontanare Marco e Valentina. L’uomo andrà da Anna per fare una proposta inaspettata: di cosa si tratta? Non ci sono ancora troppi spoiler in merito, ma è possibile che possa esserci un’uscita di scena vista la passione in comune per i paesi esteri.

Spazio anche per il maresciallo Cecchini che ancora una volta si troverà al centro di un equivoco: è convinto di portare sfortuna a chiunque incontra. Il maresciallo comincerà a nascondersi ed evitare tutti, fin quando si renderà conto che in realtà non è così.