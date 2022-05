Anna Tatangelo, Mediaset ha deciso per il prossimo anno: nessuno se lo aspettava

Il futuro di Anna Tatangelo è deciso. Mediaset avrebbe già scelto come procedere nella prossima stagione con la trasmissione Scene da un matrimonio.

Il ritorno del programma Scene da un matrimonio in Tv dopo tanti anni è stata una vera e propria sfida. Anna Tatangelo è riuscita a far suo il programma che era stato costruito intorno a Mengacci, riadattandolo in chiave moderna. Gli ascolti televisivi sono stati buoni, ma sembrerebbe che Mediaset si aspettasse forse qualcosa in più.

Scene da un matrimonio, andato inizialmente in onda come sperimentazione nella domenica pomeriggio, è poi stato confermato nella fascia oraria. Anna Tatangelo si è prestata a seguire dietro le quinte dei matrimoni gli sposi, cercando di coglierne tutte le piccole confidenze ed insicurezze che danno un tono fiabesco al programma.

Anna Tatangelo, c’è Scene da un matrimonio nel futuro?

Secondo Dagospia, Mediaset avrebbe già deciso riguardo il futuro di Anna Tatangelo. Scene da un matrimonio non avrebbe pienamente soddisfatto, ma la rete sarebbe certa che con un’ulteriore stagione il programma potrebbe prendere il volo. Per questo motivo, la trasmissione verrebbe riproposta anche per il prossimo anno.

Alla conduzione della terza stagione di Scene da un matrimonio, Mediaset vorrebbe confermare di nuovo Anna Tatangelo. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, che non è ancora stata confermata nè dalla cantante, nè dalla rete. I palinsesti ufficiali della nuova stagione, infatti, verranno presentati solo dopo l’estate.

Il flop degli ascolti di Scene da un matrimonio, con sempre meno share

Scene da un matrimonio, in questa sua seconda edizione, è partita con oltre due milioni di ascolti. L’ultima puntata, però, è stata un vero e proprio flop. Proprio per il 15 maggio, ovvero la chiusura di trasmissione, la Tatangelo era tornata molto vicino alla sua terra di orgine. Aveva raccontato del matrimonio di Ilaria e Christian, che vivono a Terracina.

Entrambi gli sposi avevano 25 anni ed una bambina di due anni e mezzo, Chanel. Si erano ormai stabiliti in Sabaudia e lui di mestiere fa il manovale, mentre lei è casalinga. La loro cerimonia con rito civile è stata molto semplice, ma allo stesso tempo molto spensierata. La location scelta era incantevole, con un affaccio sul mare.

Ecco una foto scattata dietro le quinte di Scene da un matrimonio: